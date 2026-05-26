Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim merak ediliyor. Brezilya basını siyah-beyazlıların Filipe Luis ile ilgilendiğini aktardı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilya basını siyah-beyazlıların teknik direktör çalışmalarına ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi yazdı.

Beşiktaş'ta Felipe Luis sesleri! Brezilya basını yazdı

Brezilyalı gazeteci Dan Abreu, Avrupa'dan birçok kulüp temas halinde olduğu Filipe Luis ile Beşiktaş'ın da ilgilendiğini öne sürdü.

Abreu, Fransa'dan Strasbourg, İngiltere'den Fulham ve Türkiye'den Beşiktaş'ın 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yakından ilgilendiği belirtildi.

FELİPE LUİS'İN FLAMENGO KARİYERİ

Flamengo'da 100 maça çıkan Filipe Luis; 63 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Bu süreçte; Güney Amerika kıtasının en büyük kupası olarak kabul edilen Libertadores'i müzesine götüren Flamengo ayrıca 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası olmak üzere toplam 4 büyük kupa kazandı.

