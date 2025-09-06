Birçok ilde sağanak hayatı felç etti: Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ankara, Kocaeli, Bartın, Bursa, Balıkesir, Zonguldak ve Düzce’de sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

ANKARA

Ankara’da öğleden sonra aniden bastıran gök gürültülü sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Başkentte kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şaşmaz Sanayi Sitesi’nde araçlar sular altında kalırken, bazı bölgelerde trafik tek şeride düştü. İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı’nda rögarın tıkanmasıyla ulaşım aksadı, belediye ekipleri çalışma başlattı.

KOCAELİ

Kocaeli’de sabaha karşı başlayan şiddetli sağanak yağış, şehir genelinde hayatı felç etti.

Yağış nedeniyle birçok cadde dereye dönerken, İzmit’te bir evin çatısına yıldırım düştü. Yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. Şiddetli yağış sebebiyle kökünden sökülen ağaç caddeye devrildi. Kartepe’de bulunan Arslanbey OSB’de yolları su basarken, sürücüler her yağmurda aynı manzaraya tepki gösterdi.

BARTIN

Bartın’ın Kozcağız beldesinde sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

Yağış sonrası birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda mahsur kalan bisikletliler ve araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Vatandaşlar, her yıl aynı görüntüyle karşılaştıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

BURSA

Bursa’nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar dakikalar içinde göle dönerken, araçlar suya gömüldü, bodrum katlarını su basan vatandaşlar panik yaşadı. Rögarların taşmasıyla bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, yağış anları kameralara yansıdı.

BALIKESİR

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazıları dükkân tentelerinin altına girdi. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

ZONGULDAK

Zonguldak ve ilçelerinde Meteoroloji’nin uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini gösterdi.

Alaplı ilçesinde cadde ve sokaklar göle dönerken, Alaplı-Akçakoca karayolunda ulaşım aksadı. İlçe giriş ve çıkışlarında su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri taşkınların yaşandığı bölgelerde su tahliye çalışması yaptı.

DÜZCE

Düzce’de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar, araç sürücüleri ve bisikletliler güçlükle ilerledi. Çocuklar ise yağmuru eğlenceye çevirerek caddelerde oynadı. Sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.