Bursa'da nacakla oynayan 7 yaşındaki çocuğun parmağı kopma noktasına geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 15.30 sıralarında 7 yaşındaki Sadık K. bahçede bırakılan nacakla oynamaya başladı. Odun kesmek için nacağı havaya kaldıran küçük çocuk eline vurdu.

Sağ elinin baş parmağı kopma noktasına gelen ve kanlar içinde kalan küçük çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası