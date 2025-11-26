Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, Trabzonspor'un 4-3 kazandığı RAMS Başakşehir maçında bacağı kırılan ve operasyon geçiren eksi takım arkadaşları Edin Visca'yı ziyaret etti. Ayrıca, Visca'nın eski hocası Şenol Güneş de öğrencisine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da Trabzonspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçta sakatlık geçiren Edin Visca, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon geçirdi. 35 yaşındaki oyuncuyu hastanede ziyaret eden Galatasaray oyuncuları Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır, eski takım arkadaşlarına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Trabzonspor'dan geçtiğimiz eylül ayında Galatasaray'a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır, Instgram hesabından yaptığı paylaşıma, "Geçmiş olsun abi" mesajını yazdı.

Uğurcan Çakır'ın Instagram paylaşımı

Ayak bileğinde kırık ve bağlarda kopma tespit edilen Edin Visca, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Ocak 2022'den bu yana Karadeniz ekibinde mücadele eden Visca, bu sezon 9 maçta 184 dakika süre aldı.

ŞENOL GÜNEŞ DE ESKİ ÖĞRENCİSİNİ ZİYARET ETTİ

Şenol Güneş de eski öğrencisi olan Edin Visca'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Trabzonspor'un 24-25 sezonunda teknik direktörlüğünü yapmış olan Şenol Güneş, eski öğrencisi olan Edin Visca'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Deneyimli teknik adamın ziyaretini Instagram'a attığı story ile duyuran Visca, 'Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Çok büyüksünüz Şenol Hocam. İyi ki varsınız.' sözleriyle ifade etti

