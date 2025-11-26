Karabük'te, gökyüzünde yanarak düşen ve meteor olduğu iddia edilen bir cisim görüldü. O anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

Karabük kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde bir anda beliren ve etrafı aydınlatan parlak ışık kısa süre sonra kayboldu. İddiaya göre; atmosfere giren meteorun hızla yere doğru süzüldüğü ve ardından gözden kaybolduğu anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

"METEOR OLDUĞUNU FARK ETTİK"

İbrahim Bilgin, arkadaşıyla eve döndüğü sırada bir ışık gördüklerini belirterek, "Alevli bir ışığın düştüğünü görünce ne olabilir diye merak ettik. Araçta kamera vardı. Yolun kenarına çekip, kaydı açıp baktığımızda düşen cismin meteor olduğunu fark ettik. Zaten saniyeler içerisinde gözden kayboldu" dedi.

O anlar araç kamerası tarafından böyle kaydedildi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası