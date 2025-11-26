İhlas Haber Ajansı
Gökyüzünde bir anda belirdi, kaybolup gitti! O anlar araç kamerasında
Karabük'te, gökyüzünde yanarak düşen ve meteor olduğu iddia edilen bir cisim görüldü. O anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.
Özetle
Kaydet
Yasam 11 dk önce
Karabük'te gökyüzünde aniden belirip kaybolan parlak ışığın, bir aracın kamerasına yansıyan meteor olduğu iddia edildi.
- Karabük kent merkezinde gökyüzünde parlak bir ışık belirdi ve kısa süre sonra kayboldu.
- Olayın atmosfere giren bir meteor olduğu iddia edildi.
- Meteorun hızla yere doğru süzüldüğü anlar bir aracın kamerasına yansıdı.
- Görgü tanığı İbrahim Bilgin, düşen cismin meteor olduğunu kamera kaydından fark ettiklerini belirtti.
Karabük kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde bir anda beliren ve etrafı aydınlatan parlak ışık kısa süre sonra kayboldu. İddiaya göre; atmosfere giren meteorun hızla yere doğru süzüldüğü ve ardından gözden kaybolduğu anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.
"METEOR OLDUĞUNU FARK ETTİK"
İbrahim Bilgin, arkadaşıyla eve döndüğü sırada bir ışık gördüklerini belirterek, "Alevli bir ışığın düştüğünü görünce ne olabilir diye merak ettik. Araçta kamera vardı. Yolun kenarına çekip, kaydı açıp baktığımızda düşen cismin meteor olduğunu fark ettik. Zaten saniyeler içerisinde gözden kayboldu" dedi.
O anlar araç kamerası tarafından böyle kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR