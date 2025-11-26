Stranger Things final sezonu üç ayrı kısım halinde izleyiciyle buluşuyor. İlk dört bölümün ardından gözler 5. bölüm tarihine çevrildi. 5. sezonu büyük bir heyecanla bekleyen izleyiciler yeni bölüm tarihlerini merak ediyor.

Netflix’in efsaneleşen dizisi Stranger Things, 5. sezonuyla final yapmaya hazırlanıyor. Yayın programı bu kez diğer sezonlardan farklı olarak üç parçaya ayrıldı. İlk dört bölüm için geri sayım sürerken dizinin 5. bölümünün hangi tarihte ekrana geleceği büyük merak konusu oldu.

STRANGER THINGS 5. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Stranger Things 5. sezonun ilk kısmı, dört bölüm halinde 27 Kasım 2025’te yayımlanacak. İlk bölüm setinin ardından sezonun ikinci kısmı 26 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. Bu kapsamda 5. bölüm, 26 Aralık 2025 günü izleyicilerle buluşacak. Duffer Kardeşler’in uzun bölüm süreleri ve film tonundaki anlatımı da sezona dair beklentiyi artıran detaylar arasında yer alıyor.

Stranger Things 5. sezon 5. bölüm ne zaman, neden yok?

STRANGER THINGS 5. SEZON 5. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

5. bölümün henüz Netflix’te yayınlanmaması nedenini yayın politikası. Final sezonu üç bölüme ayrıldığı için 5. bölüm, ilk kısmın içinde yer almıyor. İlk kısım sadece dört bölümden oluşurken 27 Kasım’da yayımlanacak. 5.,6., ve 7. bölüm 26 Aralık'ta yayına girecek.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası