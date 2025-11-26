Netflix’in final sezonu için geri sayım sürerken Stranger Things 5. sezonun yayın saati ve bölüm sayısı merak konusu. Dizinin ilk dört bölümünün yayınlanacağı tarih ve saat, hayranların gündeminde üst sıralara yerleşti. 27 Kasım'da yayına girecek dizinin 5. sezonun Türkiye'de yayınlanacağı saat belli oldu.

Stranger Things’in uzun süredir beklenen 5. sezonu, Netflix’in final kararıyla birlikte tüm dünyada yeniden ilgi odağı haline geldi. Bölümlerin Türkiye saatiyle hangi gün ve saatlerde izleyiciyle buluşacağına dair detaylar, dizinin hayranları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Stranger Things 5. sezonunun dört bölümden oluşan ilk kısmı 27 Kasım 2025 tarihinde yayımlanacak. Netflix, bölümleri Türkiye saatiyle 04.00’te izleyiciyle buluşturacak. Platformun uluslararası yayın politikası gereği içerikler genellikle gece yarısı TSİ 04.00’te aktif hale geliyor.

Final sezonu üç ayrı bölüm setine ayrılmış durumda: İlk dört bölüm 27 Kasım’da, 5 ile 7. bölümler 26 Aralık’ta, final bölümü ise 31 Aralık 2025'te izlenebilir olacak.

Stranger Things 5. sezon saat kaçta çıkacak? İlk kısım için geri sayım başladı

STRANGER THİNGS 5. SEZON NEDEN ÇIKMADI?

Stranger Things 5. sezonu 27 Kasım 2025 Perşembe günü TSİ 04.00'te çıkacak. İlk 4 bölüm platformda yerini alacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Stranger Things 5. sezon toplam 8 bölümden oluşuyor. Ancak bu bölümler 3 farklı kısım halinde yayına girecek.

Bölümler ve süreleri şu şekilde:

1. Bölüm - The Crawl - 1 saat 8 dakika

2. Bölüm - The Vanishing of… - 54 dakika

3. Bölüm - The Turnbow Trap - 1 saat 6 dakika

4. Bölüm - Sorcerer - 1 saat 23 dakika

5. Bölüm - Shock Jock

6. Bölüm - Escape from Camazotz

7. Bölüm - The Bridge

8. Bölüm - The Rightside Up

IREM ÖZCAN

