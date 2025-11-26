Çorum'da bir apartman girişine park edilen motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek girişteki ahşap bölümlere sıçradı ancak itfaiye ekipleri alevleri apartmana yayılmadan söndürdü. Apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan 7’si çocuk 9 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangında motosiklet tamamen yandı, apartmanda ise hasar meydana geldi.

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'deki 5 katlı apartmanın girişine park edilen Mehmet A.G.'ye ait motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın girişindeki ahşap bölümlere sıçradı.

Yangının meydana geldiği alan

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince, apartmana yayılmadan söndürüldü.

7'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi, apartmanda hasar oluştu.

