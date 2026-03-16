Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 16 Mart 2026 Pazartesi yayın akışındaki değişiklik sonrası dizinin yeni bölüm tarihi ve neden yayınlanmadığı gündeme geldi. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı, neden yok?

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisi için beklenen yeni bölüm planında son anda değişiklik yapıldı. Dizinin 54. bölümünün yayınlanması beklenirken kanalın yayın akışında farklı bir program yer aldı.

Bu gelişmenin ardından izleyiciler “Uzak Şehir bu akşam var mı?”, “Uzak Şehir neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 54. bölümünün yayınlanması beklenirken yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle yeni bölüm yerine tekrar bölümü yayınlanacak.

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizilerinden biri olan Uzak Şehir, son haftalarda izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yayınlanmaması sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken birçok izleyici yeni bölümün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni özel yayın akışı oldu. Kanal D’de bu akşam Kadir Gecesi nedeniyle özel programlar yayınlanacağı için dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bir hafta aranın ardından izleyiciyle buluşacak. Dizinin 54. bölümü 23 Mart 2026 Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Bir haftalık aranın ardından dizinin yeni bölümünde hikayenin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Son bölümlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle izleyiciler yeni bölümde yaşanacak olayları merakla bekliyor.

16 MART 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:00 - Bir Ramazan Akşamı

19:00 - Kanal D Ana Haber

19:30 - Kadir Gecesi Özel

21:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

00:30 - Eşref Rüya

02:15 - Beyaz'la Joker

04:15 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

