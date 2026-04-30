İhlas Haber Ajansı • Bursa
İnegöl’de roller değişti! Kadınlar kahveye gitti, erkekler evde çocuk baktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim vaadini yerine getirerek mahalledeki bir kıraathaneyi bir günlüğüne sadece kadınlara tahsis etti. Erkeklerin evde kalıp çocuk baktığı o özel gecede, kahvehaneyi dolduran kadınlar okey oynayıp halay çekerek gönüllerince eğlendi. Rollerin değiştiği mahallede kadınların kıyasıya okey atıp stres attığı kahvehane keyfi ve ortaya çıkan o renkli görüntüler kameralara yansıdı.
