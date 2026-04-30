Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim vaadini yerine getirerek mahalledeki bir kıraathaneyi bir günlüğüne sadece kadınlara tahsis etti. Erkeklerin evde kalıp çocuk baktığı o özel gecede, kahvehaneyi dolduran kadınlar okey oynayıp halay çekerek gönüllerince eğlendi. Rollerin değiştiği mahallede kadınların kıyasıya okey atıp stres attığı kahvehane keyfi ve ortaya çıkan o renkli görüntüler kameralara yansıdı.

