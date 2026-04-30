THY EuroLeague Play-Off serisinde Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak ikinci karşılaşma öncesi basketbolseverlerin gözü maç programına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin serideki avantajını sürdürmek istediği kritik mücadeleye ilişkin yayın saati ve kanal bilgileri netleşti.

EuroLeague’de Final Four hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, play-off serisinin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı bir kez daha sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan temsilcimiz, taraftarı önünde oynanacak bu mücadelede seride önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak THY EuroLeague Play-Off ikinci maçı, 30 Nisan 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. İstanbul’daki ikinci sınavına çıkacak olan sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak seride durumu 2-0’a getirmek istiyor.

EuroLeague play-off formatında üç galibiyete ulaşan takım Final Four bileti alıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Beko açısından iç sahada oynanan her maç büyük önem taşıyor. İlk maçta rakibini 89-78 mağlup eden temsilcimiz, özellikle hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekmişti. İkinci maçta da benzer bir oyun sergileyerek Litvanya deplasmanına güçlü gitmek hedefleniyor.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas karşılaşmasını S Sport ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca mücadele, dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmayı İspanya’dan Miguel Angel Perez ve Juan Carlos Garcia ile Sırbistan’dan Milos Koljensic hakem üçlüsü yönetecek.

