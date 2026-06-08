Kırklareli'de 21 Kasım 2025'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. 13 sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mütalaanın ardından konuşan Rümeysa'nın ailesi adalet beklentilerini dile getirirken, mahkeme duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Kırklareli'nde Rümeysa Sanpur'un öldüğü silahlı kavganın davasında savcı mütalaasını verdi. Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, hayatını kaybeden Sanpur'un nişanlısı tutuksuz sanık S.D'nin de aralarında olduğu 9 sanık ile taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu. Tutuklu 9 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Müşteki baba Emin Sanpur ile eşi Nüket Sanpur da mahkemede hazır bulundu.

Rümeysa Sanpur davasında yeni gelişme! 13 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

SAVCISI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma salonunda olayın yaşandığı mahalle ve sokakların yer aldığı kroki projeksiyon cihazı ile perdeye yansıtıldı. Duruşmada iki tanığın dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

13 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcılık mütalaasında sanık N.C.B, Y.Y, D.B, E.B, E.B, E.B, R.B, B.B, D.B, A.Ş, K.B, O.B, S.İ'nin "Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca sanık N.C.B, Y.Y, E.B hakkında "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarının talep edildiği mütalaada, sanık M.D, S.D, O.D, T.D, Y.D'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarında hükmü istendi.

Rümeysa Sanpur davasında yeni gelişme! 13 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

ACILI BABA: RABBİM KİMSETE YAŞATMASIN

Baba Sanpur, mütalaanın kanayan yaralarına merhem olduğunu belirterek, "Devletimiz var olsun. Adaletimiz var olsun. Biz önce yüce Rabb'imize, sonra yüce adaletinize sığındık. Rabb'im bir daha böyle acılar bizlere ve hiç kimseye yaşatmasın." dedi.

Anne Nüket Sanpur da mahkemenin vereceği karara saygı duyduğunu dile getirdi.

SANIKLAR BERAATİNİ İSTEDİ

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini talep ederken, sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

DAVA ERTELENDİ

Bir süre ara verilen duruşmada, 9 sanığın tutukluluk, diğer 9 sanığın ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Duruşma, 15 Haziran'a ertelendi.

Rümeysa Sanpur davasında yeni gelişme! 13 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

RÜMEYSA SANPUR OLAYI NE?

Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım 2025'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Lüleburgaz 2. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Mayıs tarihinde görülen duruşmada ise tutuklu sanık Y.D, tahliye edilmişti.

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