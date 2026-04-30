Çinli teknoloji devi Huawei, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttığı XPixel aydınlatma sistemiyle otomobil farlarını dev bir sinema projeksiyonuna dönüştürdü. Bir milyon piksel çözünürlüğe sahip bu farlar, sürücülerin park halindeyken film veya maç keyfi yapmasına imkan tanıyacak.

Huawei'nin geliştirdiği yeni nesil far teknolojisi, otomobilleri tekerlekli birer projeksiyon cihazına dönüştürerek açık hava sineması keyfini her yere taşımaya hazırlanıyor. Yeni teknoloji, araç içi eğlence sistemindeki görüntüleri herhangi bir düz zemine yansıtabiliyor. Sadece bir eğlence aracı olmayan bu akıllı farlar, sürüş güvenliğini de artırıyor.

EĞLENCE ARACI OLMANIN YANINDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ DE ARTIRACAK

Dailymail'in aktardığına göre, farlar yağmur veya sis gibi zorlu koşullara otomatik olarak adapte oluyor. Yola "Lütfen önce geçin" gibi yazılar yansıtarak diğer sürücü ve yayalarla iletişim kurabiliyor. Öte yandan sağladığı navigasyon desteği ile şerit değiştirme sırasında yere yönlendirme okları çizerek sürücüye rehberlik ediyor.

HUAWEI'DEN ÇIĞIR AÇAN FAR TEKNOLOJİSİ

Bunun yanı sıra Huawei’nin xSCENE adı verilen araç içi lazer projeksiyon sistemi, farklı bir deneyim daha sunuyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar bagaj kısmını açarak aracın arkasında oturabiliyor ve içerden dışarı doğru açılan bir ekran üzerinden film veya televizyon izleyebiliyor. Çocuklar için yere yansıtılabilen seksek gibi interaktif oyunlar da sistemin sunduğu yenilikler arasında yer alıyor.

Teknolojinin ilk olarak lüks beş kapılı Aito M9 modelinde kullanılacağı belirtilirken, önümüzdeki dönemde birçok Çinli elektrikli araç üreticisinin bu sistemi araçlarına entegre etmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri de bu gelişmenin otomotiv dünyasında yeni bir rekabet alanı oluşturabileceğine de dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu yenilik, geçmişte popüler olan arabalı sinema kültürünü modern teknolojiyle yeniden yorumlayarak kullanıcılara farklı bir deneyim sunabilir. Yetkililer, yeni sistemin otomotiv sektöründe “beygir gücü” yerine kullanıcı deneyimi ve hayal gücü odaklı bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

