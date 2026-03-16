2014 yılından bu yana terör saldırıları nedeniyle atıl kalan 960 kilometrelik Kerkük-Türkiye hattında vanalar yeniden açılıyor. 10 yıldır beklenen stratejik sevkiyat için bir haftalık geri sayımın başladığını duyuran Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, denetimlerin yedi gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Kerkük-Türkiye petrol boru hattındaki denetim çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

10 yılı aşkın süredir kapalı olan dev hattın devreye girmesi için kritik bir haftalık sürece girildi.

Kerkük petrolü doğrudan Ceyhan’a bağlanıyor! Türkiye-Irak hattında 10 yıllık düğüm çözülecek

CEYHAN LİMANINA DOĞRUDAN SEVKİYAT DÖNEMİ

Irak hükümeti, petrolün IKBY topraklarından geçmeden doğrudan Türkiye'nin Ceyhan limanına pompalanmasını hedefliyor.

Uzun süredir kullanılmayan boru hattını yenileme çalışmaları hız kazandı. Bakan Abdulgani, Irak'ın Kerkük'ten doğrudan ihracat yapmasını sağlayacak olan boru hattının 100 kilometrelik kritik bölümündeki incelemelerin yedi gün içinde bitirileceğini ifade etti.

2014 YILINDAN BU YANA ATIL DURUMDAYDI

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 0,5'ini tek başına karşılayan 960 kilometrelik dev hat, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucunda 2014 yılında durdurulmuştu.

10 yıldan fazla süredir atıl kalan Kerkük-Ceyhan hattının yeniden açılması, bölgedeki enerji dengelerini kökten değiştirecek.

IKBY YERİNE ALTERNATİF ROTA

Irak Petrol Bakanlığı, ham petrol akışının devamlılığı için daha önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) boru hattının kullanımı konusunda talepte bulunmuştu. Ancak bakanlık, IKBY'nin bu kullanım için "keyfi şartlar" öne sürdüğünü açıkladı.

Yenilenen Kerkük-Ceyhan hattı, bu tartışmaların ardından IKBY rotasına karşı en güçlü alternatif rota işlevi görecek.

