Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması: Irak Türkmenlerinin yanındayız!

Türkiye, Kerkük’ün Altunköprü ilçesine Türkmen olmayan bir ismin atanmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, kararın Türkmen toplumu açısından ciddi bir rahatsızlık kaynağı olduğunu vurguladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük’ün Altunköprü ilçesine Türkmen olmayan bir müdür atanmasına Türkiye’nin açık tepkisini dile getirdi. Ankara, bu kararın Türkmen toplumu nezdinde haklı bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti.

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"TÜRKMENLERİN TEMSİLİ TEMEL BEKLENTİMİZ"

Keçeli yaptığı açıklamada, Türkmenlerin Irak siyasetinde ve devlet yapısında adil şekilde temsil edilmesinin Türkiye için temel bir beklenti olduğunu vurguladı.

"Bu husus bilhassa Kerkük’te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır." dedi.

ANKARA KERKÜK'Ü YAKINDAN İZLİYOR

Açıklamada, Kerkük’ün etnik ve dini çeşitliliğiyle Irak’ın küçük bir modeli olduğuna dikkat çekilerek, bölgenin huzur ve istikrarının Irak’ın tamamı için kilit önemde olduğu ifade edildi.

Keçeli, "Kerkük’teki gelişmeler ülkemiz tarafından yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İşte Keçeli’nin sosyal medya üzerinden yaptığı tam açıklama: "Türkmen soydaşlarımızın Irak siyaset ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmeleri temel beklentimizdir. Bu husus bilhassa Kerkük’te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır. Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük’ün Altunköprü Belediyesi’ne, Türkmen olmayan bir müdür atanması haklı olarak Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı oluşturmuştur. Sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük’ün huzur ve istikrarı, esasen tüm Irak’ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemdedir. Bu bağlamda, Kerkük’teki gelişmeler ülkemiz tarafından yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir."

TÜRKİYE TÜRKMENLERİN YANINDA

Türkiye, Türkmen toplumunun dışlanmasına yol açacak her türlü atamanın karşısında duracağını net bir şekilde ortaya koydu. Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın Türkmenlerin haklarının korunmasını Irak’la ilişkilerinde temel bir ilke olarak gördüğünün altını çizdi.