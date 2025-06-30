Kerkük'te Türkmen protestoları yükseliyor

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, kendilerine yerel yönetimde yer verilmemesini protesto ediyor.

Kerkük İl Meclisindeki Irak Türkmen Cephesi (ITC) Üyesi Ahmed Remzi Köprülü, başta Altunköprü olmak üzere Tükmenlerin yoğunlukta olduğu bütün bölgelerdeki yerel yönetimlerde haksızlığa uğradıklarını dile getirdi.

Altunköprü'deki Şehitler Anıtı önünde çadır kurarak eyleme başladıklarını aktaran Köprülü, söz konusu protestonun sadece nahiyedeki belediye bürokrasisiyle sınırlı olmadığını belirtti.

Protestonun devam edeceğini ifade eden Köprülü, yıllardır ortak yönetimin kurulmasını talep ettiklerini artık bu ortak yönetimin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Eyleme katılan Muhammed Köprülü de adı Türk olan Altunköprü nahiyesinde Türkmenlere hiçbir idari ve bürokratik hakkın tanınmadığını dile getirdi.

"TÜRKMENLERE YER VERİLMEDİ"

Belediye başta olmak üzere nahiye müdürü ve polis müdürü görevinin uzun yıllardır Türkmenlere verilmediğini söyleyen Köprülü, kendi topraklarında kendilerini yabancı hissetmeye başladıklarını ifade etti.

Köprülü, artık Türkmenlerin yoğunlukta yaşadıkları Altunköprü nahiyesinde adil bir idari yönetimin oluşturulmasını istedi.

Mustafa Ahmed de Baas rejiminin devrildiği 2003'ten bu yana Altunköprü nahiye idaresinin başına bir Türkmen'in geçmediğini kaydetti.

Eylemin ne kadar süreceğine dair ise bilgi verilmedi.