Türkiye’deki mahkeme kararlarının siyasi olduğunu öne süren ve uzun süredir yurt dışında hukuki mücadele yürüten firari iş adamı Cem Uzan, Paris’te açtığı son davayı da kaybetti.

Fransa’daki mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) haklı bularak İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Uzan Ailesi hakkında verdiği kararın Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetti.

Hakkında toplam 47 yılı aşan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uzan’ın, Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği dava sayısı böylece 20’ye ulaştı.

FRANSA MAHKEMESİ KARARI TANIDI

Fransız mahkemesi, Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen kararın tanınmasına onay verdi.

Her ne kadar 14 Nisan 2021’de kabul edilen tenfiz başvurusunun istinaf süreci devam etse de, karar doğrultusunda uygulanan ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

İŞTE HACZEDİLENLER

NTV'nin haberine göre; Fransız makamları bu kapsamda Cem Uzan’ın La Banque Postale’deki 227 bin 40 euro tutarındaki banka hesabını, evinde bulunan 100 bin euro nakit parayı, Çukurova Elektrik’e ait hisse senetlerini ve Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerini kesin olarak haczetti.

Bu işlemler sonucunda toplam 319 bin 40 euro, TMSF hesaplarına aktarıldı.

Cem Uzan

ZARARININ BUGÜNKÜ DEĞERİ 17,4 MİLYAR DOLAR

Uzan Ailesinin yönettiği İmar Bankası’nda yürütülen ikili kayıt sistemi nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kamu zararı oluşmuş, bu zarar hazineden karşılanmıştı. DİBS’e endekslendiğinde söz konusu meblağın bugünkü değerinin yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Ayrıca, İmar Bankası soruşturmaları sırasında sorumluluktan kaçmak amacıyla geriye dönük işlem yaptığı tespit edilen Cem Uzan hakkında bu nedenle de mahkûmiyet kararı verilmişti.

47 YILI AŞAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

İstanbul 7. ve 8. Ağır Ceza Mahkemeleri ile Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda; kamu kurumlarını dolandırma, nitelikli zimmet, suç örgütü kurma ve yönetme, resmi belge düzenleme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanan Cem Uzan, 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

TMSF, Uzan Ailesinin neden olduğu kamu zararının tahsili için yurtdışında da hukuki süreci sürdürüyor.

SİNEM ERYİLMAZ

