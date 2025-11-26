UEFA Avrupa Ligi'nde kader maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, Macaristan temsilcisi Ferencavaris maçı öncesi kadroda yaşanan gelişmeler taraftarları endişelendirdi. Milli stoper Çağlar Söyüncü'nün akıbeti, en çok araştırılan konular arasındadır.

Fenerbahçe - Ferencvaros maçına kısa bir süre kala kadro durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

27 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Fenerbahçe - Ferencvaros maçında Çağlar Söyüncü oynayıp oynamayacağı merak konusu haline geldi.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşmasında oynamayacak.

Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından henüz iyileşemeyen tecrübeli stoper, son antrenmanda da takımla çalışamamıştır. Bu kapsamda kadroda yer almayacak.

Çağlar Söyüncü, milli takım kampında sakatlık yaşadığı için Ferencvaros mücadelesinde yer almayacak.

Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maç kadrosunda olmayan Söyüncü, son idmanda da bireysel çalışma yapabildi.

SEVCAN GİRGİN

