Netflix’in dünya çapında milyonlarca hayrana sahip dizisi Stranger Things, uzun bir aranın ardından final sezonuyla geri dönüyor. Yayınlanan fragmanla birlikte sezonun üç kısım halinde izleyiciyle buluşacağı netleşirken, 2. kısmın ve çok sorulan 5. sezon 9. bölümün ne zaman yayınlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Stranger Things 5. sezon üç ayrı kısım halinde yayınlanacak şekilde planlandı. Netflix tarafından yapılan son açıklamalara göre ilk dört bölümden oluşan 1. kısım 27 Kasım 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Bu tarihle birlikte Hawkins’in karanlık hikayesi yeniden açılacak ve sezonun tonuna dair ilk bilgiler ortaya çıkacak.

Sezonun merakla beklenen 2. kısmı ise üç bölümden oluşacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde gösterime girecek. Vecna tehdidinin büyümesi ve karakterlerin yollarının yeniden kesişmesi, bu kısımda belirginleşecek. Final bölümü ise ayrı olarak 31 Aralık'ta gösterime girecek.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Stranger Things’in final sezonu toplamda 8 bölümden oluşacak. Bu nedenle dizinin 9. bölümü bulunmuyor. Final bölümü olan 8. bölümün yayın tarihi ise 31 Aralık 2025 olarak açıklandı.

Dizinin yapımcıları Duffer Kardeşler, final bölümünün tek başına bir "büyük final" niteliğinde olacağını belirtiyor. Yani 8. bölüm sezonun ve dizinin son halkası olacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞACAK?

Final sezonu toplam 8 bölüm olarak planlandı. İlk kısım dört bölüm, ikinci kısım üç bölüm, final ise tek bölüm şeklinde izleyiciye sunulacak.

FİNAL SEZONUNDAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Yeni sezonun temel hikayesi 1987 sonbaharında geçiyor. Vecna’nın yeniden güç kazanması, Hawkins’in karantina altına alınması ve Eleven’ın devlet tarafından izlenmesi, sezonun dramatik gerilimini artırıyor. Karakterler, hem kendi geçmişleriyle yüzleşirken hem de kasabanın kaderini belirleyecek son savaşa hazırlanıyor.

Fragmanda verilen “Son savaş yaklaşıyor” teması, finalin daha karanlık, daha yoğun ve duygusal olacağına dair ipuçları verdi. Duffer Kardeşler’in açıklamalarına göre bu sezon, dizinin bugüne kadar anlattığı tüm hikayelerin birleştiği nokta olacak.

IREM ÖZCAN

