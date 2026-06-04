TABA-AmCham tarafından Hakkâri’de kurulan Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi kapılarını öğrencilere açtı. Bölgede bir ilk olan merkez, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturarak uzay çalışmalarına yeni bir ufuk kazandırmayı hedefliyor.

MAHMUT ÖZAY -Türk-Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından Yüksekova Fen Lisesi bünyesinde kurulan “Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi” törenle açıldı. TABA-AmCham’ın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje, Hakkâri’de bu alanda kurulan ilk eğitim merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Atölyenin planlanması, TABA-AmCham Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan ve Gebze Temsilcisi Gürkan Balık koordinasyonunda yürütüldü. Açılışa TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kadir Çetin, aşiret temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkan Sanlı, bilimin ve teknolojinin gençlerin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Türkiye’nin her bölgesindeki gençlerin fırsat eşitliği içerisinde bilimsel bilgiye ve teknolojik imkânlara erişmesinin önemine dikkat çeken Sanlı, TABA-AmCham olarak gençlerin araştıran, üreten ve dünyayla rekabet edebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Kurdele kesiminin ardından teleskoplar ve simülasyon sistemleri tanıtıldı, öğrenciler ilk uygulamalı eğitimlerini aldı. Atölyede düzenli olarak gökyüzü gözlemleri, uzay bilimleri çalışmaları yapılacak. Program kapsamında, projenin hayata geçirilmesine ve bölgenin bilimsel gelişimine katkı sağlayan isimlere teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

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