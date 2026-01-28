Türkiye’nin 81 şehrinde yer alan 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde hayata geçirilen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı"na başvurular başladı! Belirlenen takvime göre, Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci 6 Mart 2026'da dolacak.

Türkiye genelinde gençlere ücretsiz teknoloji eğitimi imkânı sunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci başladı. TÜBİTAK ve DENEYAP Türkiye iş birliğiyle yürütülen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı" kapsamında, çocuklar ve gençler 36 ay sürecek kapsamlı eğitim programına katılma fırsatı yakalayacak.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başladı! Deneyap Atölyeleri nedir?

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde düzenlenecek eğitimler, katılımcıların bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını hedefliyor. Program kapsamında öğrenciler; robotik, kodlama, yapay zekâ, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı eğitim alacak.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri başvuru takvimi ve detaylara resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

DENEYAP ATÖLYELERİ NEDİR?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri; Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkıda bulunmak amacıyla kurulan, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere 2 aşamadan oluşan eğitim modeliyle eğitim veren merkezlerdir. Atölyelerde yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere 11 farklı program başlığında 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimleri verilmektedir.

Öğrenci Seçme Sınavı yapılan illerde ikamet eden 4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencileri belirtilen tarihler arasında sınava başvururlar.

