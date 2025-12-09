NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! NASA'nın Perseverance gezgini tarafından toplanan yeni kanıtlar, Mars'ta bir zamanlar hayatı destekleyebilecek tropikal bir iklimin hüküm sürdüğüne işaret ediyor.

NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars kayaç örneklerinde şaşırtıcı bir kanıt buldu. Bu kanıt, Kızıl Gezegen'in geçmişte Dünya'daki hava koşullarına benzer şekilde 'nemli iklimlere ve yoğun yağışlara' sahip tropikal bir iklimi olduğunu gösteriyor.

NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! Araştırmacılar, Jezero Krateri'nden alınan kaya parçalarını titizlikle analiz ederek bu çarpıcı sonuçlara ulaştı. İncelenen örnekler, Mars'ın bir zamanlar ılık ve yağışlı bir iklime sahip olduğuna dair jeolojik kanıtlar içeriyor ve bu da gezegeni yaşamı sürdürebilecek potansiyele sahip kılıyor.

NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! KAYAÇLARDA NELER TESPİT EDİLDİ? Communications Earth & Environment dergisinde detayları yayımlanan araştırma, antik Mars'ın gerçekten yaşanabilir bir gezegen olduğu yönündeki yaygın inanışı destekleyen özel mineral izlerini ortaya çıkardı. Briony Horgan'ın laboratuvarında araştırma görevlisi olan Adrian Broz liderliğindeki çalışma, kraterin ana kayasının kimyasal bileşimine odaklandı.

NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! Yapılan analiz, Mars'taki çevrenin o dönemde, yaşamın milyonlarca yıl boyunca sürdürülebileceği ve gelişebileceği mükemmel, stabil koşullar sunduğunu gösteriyor. Perseverance gezgini tarafından analiz edilen Mars kayaçları, özellikle beyaz, alüminyum açısından zengin kaolinit kilinden oluşuyor. Bu tür bir kil, ancak kayaçlar ve tortular, milyonlarca yıl süren yoğun yağışlarla diğer minerallerden tamamen ayrıştırıldığında oluşuyor. Broz, bu ayrışmanın kaolinit kilinin doğal olarak oluştuğu yağmur ormanları gibi tropikal bölgelerdeki ortamlarda mümkün olabileceğini açıkladı.

NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! NASA NEDEN JEZERO KRATERİNİ SEÇTİ? NASA, Perseverance gezgini keşif misyonu için Mars'taki Jezero Krateri'ni stratejik olarak seçti, çünkü burası antik bir nehir deltası oluşumuna sahipti. Bu jeolojik yapının, su izlerinin ve geçmiş yaşamın potansiyel biyolojik izleri olan organik moleküllerin birikip korunduğu ideal bir depo olduğu düşünülüyor. Deltanın kenar biriminde kaolinit bulunması, suyun sadece var olmakla kalmayıp sürekli olduğunu gösteriyor. Bu keşif sayesinde bilim insanları, artık bu konumdan alınan örnekleri Dünya'ya geri getirmek için önceliklendirebiliyor.

NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! DAHA İYİ İNCELEME İÇİN GELİŞMİŞ LABORATUVAR GEREKİYOR Yerinde yapılan analiz umut verici olsa da, kesin yaşam kanıtı, bir gezicinin taşıyabileceğinden çok daha gelişmiş laboratuvar ekipmanı gerektiriyor. NASA'nın Perseverance Gezgini 2021 yılında Jezero Krateri'ne inmişti. Araç şu anda gelecekteki görevlerle geri alınacak kaya ve toprak örneklerini topluyor; bu örneklerin 2035 ile 2039 yılları arasında Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Ancak, bütçe ve mühendislik zorlukları nedeniyle bu zaman çizelgesi değişebilir.

NASA, Marsta hayatı destekleyen yeni kanıtlar buldu! NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü'nün yardımcı yöneticisi Dr. Nicola Nicky Fox, "Bu örnekleri, son teknoloji tesislerde incelemek için mümkün olduğunca çabuk geri getirmek istiyoruz. Mars Örneklerini Geri Getirme görevi, bilim insanlarının gezegenin jeolojik tarihini ve bir zamanlar yaşamın var olabileceği bu çorak gezegendeki iklimin değişimini anlamalarına olanak tanıyacak ve yaşamın Dünya'da başlamasından önceki erken Güneş Sistemi hakkında ışık tutacaktır. Bu aynı zamanda ilk insan kaşifleri güvenle Mars'a göndermemiz için de bizi hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası