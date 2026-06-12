Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde baba yaralı, oğlu ölü bulundu. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BABA YARALI, OĞLU ÖLÜ!

Eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.S'nin ağır yaralı olduğu tespit edilen babası M.Ş.S. ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dehşet evi! Baba yaralı, oğlu ölü bulundu

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.

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