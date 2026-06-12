Anadolu Ajansı
Dehşet evi! Baba yaralı, oğlu ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde baba yaralı, oğlu ölü bulundu. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.
Özetle DinleDehşet evi! Baba yaralı, oğlu ölü bulundu
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3. Sayfa az önce
Şanlıurfa Siverek'te bir apartman dairesinde silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği olayda bir kişi hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.
- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde silah sesleri duyuldu.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
- Eve giren sağlık ekipleri E.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- E.S.'nin ağır yaralı olduğu tespit edilen babası M.Ş.S. hastaneye kaldırıldı.
- Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
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BABA YARALI, OĞLU ÖLÜ!
Eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.S'nin ağır yaralı olduğu tespit edilen babası M.Ş.S. ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.
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