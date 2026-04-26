2025’te karı yüzde 93 düşen Alman spor otomobil üreticisi Porsche, otomotiv dünyasının en dikkat çekici ortaklıklarından biri olan Bugatti-Rimac yapılanmasından tamamen çekilme kararı aldı. Şirket, hisselerini uluslararası bir yatırım konsorsiyumuna satıyor.

Porsche cephesinde finansal baskılar şirketi zorlu kararlar almaya itiyor. Şirketin 2025 yılı operasyonel karının yaklaşık yüzde 93 oranında düşmesi, yeniden yapılanmayı zorunlu hale getirdi. Bu doğrultuda Porsche tarafından, kaynaklarını kendi ana iş alanlarına yönlendirme ve kârlılığı yeniden artırma hedefiyle bazı ortaklıklarına son verme kararı alındı.

Alman spor otomobil üreticisi, Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki tüm hisselerini satıyor.

Anlaşma kapsamında Porsche’nin Bugatti Rimac’taki yüzde 45’lik hissesi ve Rimac Group’taki yaklaşık yüzde 20,6’lık payı el değiştiriyor. Satın alma tarafında ise New York merkezli HOF Capital liderliğindeki yatırımcı grubu bulunuyor. Konsorsiyumda ayrıca BlueFive Capital ve ABD ile Avrupa’dan çeşitli kurumsal yatırımcılar da yer alıyor.

Bu satışla birlikte Hırvat merkezli Rimac Group, Bugatti Rimac üzerindeki kontrolünü daha da artıracak. Şirketin kurucusu Mate Rimac liderliğinde yeni yatırımcılarla birlikte büyüme planlarının hızlandırılması hedefleniyor.

30 YILLIK VW-BUGATTİ BAĞI KOPUYOR

Hatırlanacağı üzere Bugatti ile Rimac, 2021 yılında Porsche’nin de desteğiyle tek çatı altında birleşmişti. Bu yapı, Bugatti’nin içten yanmalı motor çağından elektrik destekli hiper otomobil dönemine geçişinde kritik rol oynamıştı.

Öte yandan bu gelişme, Volkswagen Grubu’nun Bugatti ile yaklaşık 30 yıla yaklaşan bağının da fiilen sona ermesi anlamına geliyor.

Satış işleminin gerekli onayların ardından 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Finansal detaylar ise henüz açıklanmış değil. Ancak Porsche'nin yılsonu finansal sonuçlarıyla satışın büyüklüğünün netleşmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası