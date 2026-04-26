Anadolu Ajansı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP İspanya yarışında 19. oldu
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP İspanya Grand Prix’nde uzun tur cezasının ardından gerilere düşerek yarışı 19. sırada tamamladı ve puan alamadı. Jerez’de damalı bayrağı ilk gören isim ise Álex Márquez oldu.
Spor 55 dk önce
2026 MotoGP İspanya Grand Prix'sinde Alex Marquez birinci olurken, Toprak Razgatlıoğlu 19. sırada yarışı tamamladı.
- Yarış Jerez'de gerçekleşti.
- Alex Marquez yarışın galibi oldu.
- Toprak Razgatlıoğlu yarışı 19. sırada bitirdi.
- Toprak Razgatlıoğlu hafta sonunu puansız tamamladı.
- Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Jack Miller 18. oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP İspanya yarışında 19. oldu. Yarışın galibi Alex Marquez oldu. Jerez'de gerçekleşen 2026 MotoGP İspanya Grand Prix'sinin kazananı Alex Marquez oldu. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 19. sırada tamamladı. Cumartesi günü sıralama turları ve sprint yarışı yapılırken, ana yarış pazar günü gerçekleştirildi ve sezonun 4. yarış hafta sonu da böylece geride kaldı.
Uzun tur cezasını çektikten sonra piste 21. sırada geri dönen ve yarışı bitirmeye odaklanan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 19. sırada gördü ve hafta sonunu puansız tamamladı. Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller ise 18. oldu.
