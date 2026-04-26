ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleştirilen silahlı saldırı girişiminin ardından saldırgan Cole Thomas Allen yakalanarak etkisiz hale getirildi. ABD’de büyük yankı uyandıran bu olayın yaşandığı Washington Hilton Oteli’nin, 45 yıl önce de başka bir ABD Başkanına yönelik suikast girişimiyle gündeme geldiği hatırlatıldı. Ayrıca bu saldırı, Trump’a son üç yıl içinde düzenlenen dördüncü girişim olarak kayıtlara geçerken, ülkede üst düzey siyasetçilere yönelik güvenlik önlemleri ve tehditler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Dün gece Washington Hilton Oteli’nde, 45 yılın ardından bir kez daha silah sesleri yankılandı. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin geleneksel yemeğine katılan Başkan Donald Trump, Cole Thomas Allen isimli şahsın saldırı girişimi sonrası Gizli Servis tarafından kıskıvrak yakalandı.

CBS kaynakları, saldırganın asıl hedefinin yönetimdeki üst düzey yetkililer olduğunu öne sürerken, şahsın mühendis ve oyun tasarımcısı olduğu belirlendi. 31 yaşındaki saldırganın üzerinden tabanca, av tüfeği ve çok sayıda bıçak çıktığı aktarıldı.

45 YIL ÖNCE AYNI OTELDE, FARKLI BİR ABD BAŞKANI HEDEF ALINMIŞTI

Bu saldırı, aynı otelde 30 Mart 1981’de yaşanan bir başka karanlık olayı akıllara getirdi. Dönemin Başkanı Ronald Reagan, yine Washington'daki Hilton Oteli'nin çıkışında 25 yaşındaki John Hinckley’in silahlı saldırısına uğramıştı. Kurşunlardan birinin makam aracından sekerek kalbinin çok yakınına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Reagan, iç kanama geçirmişti. Olayda Beyaz Saray Sekreteri James Brady başından vurularak ömür boyu felç kalmış, bir polis ve bir koruma görevlisi de yaralanmıştı.

SAPLANTILI OLDUĞU AKTRİSE KENDİSİNİ KANITLAMAK İÇİN YAPMIŞ

Saldırgan Hinckley’in saldırı için tek motivasyonu ise "Taxi Driver" filminin yıldızı Jodie Foster’ın dikkatini çekebilmekti. Akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılan Hinckley, bu eylemi saplantılı olduğu aktrise kendini kanıtlamak için gerçekleştirmişti.

3 YILDA 4. SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan son olay, Trump’a yönelik son üç yıl içindeki dördüncü saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti. İlk girişim 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya’da bir miting sırasında gerçekleşmiş, Trump kulağından hafif yaralanmıştı.

2025’te Florida’daki bir golf sahasında ikinci bir teşebbüs yaşanmış, saldırgan kaçmıştı. 22 Şubat 2026’da ise Trump’ın konutuna av tüfeği ve benzinle girmeye çalışan bir başka kişi etkisiz hale getirilmişti. Dün gece Trump’a yönelik Hilton Oteli'nde gerçekleşen saldırı girişimi, ABD siyasi tarihindeki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası