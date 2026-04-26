Bolu’da 2 aylık bebeğini öldürüp, ilçe değiştirmişti! Türkiye'nin konuştuğu annenin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bolu’da 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdüğü şüphesi ile gözaltına alınan kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Bebeğini kanlar içinde bırakıp yürüyerek başka bir ilçeye giden Serpil C. “Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek kendini savundu.
- Olay, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde yaşandı.
- 30 yaşındaki Serpil C., 2 aylık kızı Ela'nın boğazını kesip evden kaçtığı iddiasıyla aranıyordu.
- Serpil C., yürüyerek Yeniçağa ilçesine giderken yakalanıp gözaltına alındı.
- Serpil C.'nin ilk ifadesinde bebeğini kendisinin öldürmediğini söylediği belirtildi.
- Hayatını kaybeden bebek için cenaze namazı kılındı ve defnedildi.
- Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirdi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre 30 yaşındaki Serpil C., 2 aylık kızı Ela'nın boğazını kesip evden kaçmıştı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yürüyerek Yeniçağa ilçesine giden Serpil C. yapılan takip sonucunda gözaltına alınmıştı. Serpil C.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Serpil C.'nin bebeğini öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti.
“BEBEĞİMİ BEN ÖLDÜRMEDİM”
Şüpheli anne "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek kendini savundu. Şüpheli kadının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan korkunç şekilde öldürülen 2 aylık Ela bebek, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirirken, ayakta durmakta güçlük çekti.
Bolu Gerede'de anne 2 aylık bebeğini öldürüp kaçtı
NE OLMUŞTU?
Bolu’nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi’nde yaşanan kan dondurucu olayda, S.C. isimli kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra kayıplara karıştı.
KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞ
Olayın faili olan anne Serpil C.'nin cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği tespit edildi. Yapılan takip sonucunda şüpheli kadın, yol kenarında emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.