Bolu’da 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdüğü şüphesi ile gözaltına alınan kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Bebeğini kanlar içinde bırakıp yürüyerek başka bir ilçeye giden Serpil C. “Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek kendini savundu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre 30 yaşındaki Serpil C., 2 aylık kızı Ela'nın boğazını kesip evden kaçmıştı.

Bolu’da 2 aylık bebeğini öldürüp, ilçe değiştirmişti! Türkiyenin konuştuğu annenin ilk ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yürüyerek Yeniçağa ilçesine giden Serpil C. yapılan takip sonucunda gözaltına alınmıştı. Serpil C.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Serpil C.'nin bebeğini öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti.

“BEBEĞİMİ BEN ÖLDÜRMEDİM”

Şüpheli anne "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek kendini savundu. Şüpheli kadının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan korkunç şekilde öldürülen 2 aylık Ela bebek, Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazede baba Selahattin C. sinir krizi geçirirken, ayakta durmakta güçlük çekti.

NE OLMUŞTU?

Bolu’nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi’nde yaşanan kan dondurucu olayda, S.C. isimli kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞ

Olayın faili olan anne Serpil C.'nin cinayetin ardından D-100 kara yolunda yürüyerek Yeniçağa ilçesine kadar gittiği tespit edildi. Yapılan takip sonucunda şüpheli kadın, yol kenarında emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

