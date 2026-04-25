Gerede’de 2 aylık bebeğini öldürüp kaçan anne S.C., polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Bebeğin cansız bedeni adli tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi’nde yaşanan kan dondurucu olayda, S.C. isimli kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu Gerede'de anne 2 aylık bebeğini öldürüp kaçtı

Annesi tarafından öldürülen bebek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

