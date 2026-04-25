Anadolu Ajansı
Bolu Gerede'de anne 2 aylık bebeğini öldürüp kaçtı
Gerede’de 2 aylık bebeğini öldürüp kaçan anne S.C., polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Bebeğin cansız bedeni adli tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde bir kadın, 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra kayıplara karıştı ancak polis tarafından yakalandı.
- S.C. isimli kadın, 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra kayıplara karıştı.
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Öldürülen bebek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.
- Şüpheli anne S.C., Yeniçağa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
- Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bolu’nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi’nde yaşanan kan dondurucu olayda, S.C. isimli kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Annesi tarafından öldürülen bebek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.
ÖNERİLEN HABERLER
'Cin Ali' lakaplı Ali Bal'ın ölümünün detayları netleşiyor! Kızı teslim oldu
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
