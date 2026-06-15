4,8 milyar TL’lik vurgun çetesi çökertildi! 159 kişi tutuklandı
34 ilde düzenlenen dev operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. MASAK incelemelerinde 4,8 milyar TL’lik para hareketi tespit edilirken, gözaltına alınan 293 şüpheliden 159’u tutuklandı.
- Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
- Şüpheliler yasa dışı bahis oynatma, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık etme ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
- MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi.
- Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'unun tutuklandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin'in de olduğu 34 ilde operasyon düzenlendi.
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Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.
MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon lira hesap hareketliliği belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli miktarda doküman ele geçirildi.