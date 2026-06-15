Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda, kış ve ilkbaharda yağan kara karşı mücadele ve yol açma çalışmaları sürüyor. Yer yer boyu 4 metreyi bulan karları temizlemeye çalışan ekipler, yolları açmaya çalışıyor.

Yurt genelinde yaz mevsimi etkisini gösterirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek noktalarından olan Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi tarafından zorlu arazi koşullarında kar temizleme mesaisi yürütülüyor.

KAR KALINLIĞI 3-4 METRE

Kış aylarında yoğun yağış alan ve bazı bölgelerinde çığ ile rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, yollarının ulaşıma açılması için iş makineleriyle yoğun çaba sarf ediliyor.

Haziranın ortasında 4 metre kar! Kışın yağ, yaz oldu hala erimedi

Zorlu coğrafi şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, dik yamaçlar ve kardan oluşan tünelleri arasında ilerleyerek, kapanan ulaşım hatlarını tek tek temizleyip ulaşıma elverişli hale getiriyor.

Haziranın ortasında 4 metre kar! Kışın yağ, yaz oldu hala erimedi

"BU SENE KAR YAĞIŞI ÇOK VARDI"

İş makinesi operatörü Mehmet Şah Dönsel, zorlu arazi koşullarında yol açma çalışması yaptıklarını söyledi. Ekip olarak çalışma yaptıklarını belirten Dönsel, şunları kaydetti:

"Karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşa yol açmak için çalışıyoruz. Haziran ayının ortasındayız. Yer yer 4 metrelik kar yüksekliği var. Daha 4-5 kilometrelik yol var. Bu sene kar yağışı çok vardı. Yollar kardan kapanmış durumda biz de kar temizliği yapıyoruz. Yaz ayında karla mücadele çalışması yapıyoruz."

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