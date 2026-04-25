'Cin Ali' lakaplı Ali Bal'ın ölümünün detayları netleşiyor! Kızı teslim oldu
'Cin Ali' lakaplı Ali Bal, 14 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü. Bal'ın ölümüne dair detaylar netleşirken şüpheli çocuk tutuklandı.
Adını Müge Anlı'nın programında duyuran 'Cin Ali' lakaplı Ali Bal, 14 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü.
42 yaşındaki Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, babasını bıçakladı.
Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BOYNUNDAN BIÇAKLADI
Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi.
CİNAYETİN NEDENİ TACİZ Mİ?
Olay sonrası polise teslim olan E.B., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
E.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde 'taciz' nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.