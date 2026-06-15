Cardata, yenilenen mobil uygulamasıyla ikinci el ve sıfır kilometre araç piyasasına ilişkin güncel fiyat verilerini tek platformda buluşturdu. Yapay zekâ uyumlu sistem, kullanıcıların veriyle daha doğru karar almasını hedefliyor.

ALİ ÇELİK- Türk otomotiv sektörünün en kapsamlı veri analizi şirketi Cardata, mobil uygulamasını kapsamlı bir dönüşümle yeniledi.

İkinci el araç ticaretinde yeni nesil karar destek platformuna dönüşen uygulama, yapay zekâ uyumlu mimarisiyle ön plana çıkıyor.

Türkiye’de bu alanda bir ilki hayata geçirdiklerini açıklayan Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Kullanıcılar artık Türkiye genelindeki ihale sistemlerinden elde edilen gerçekleşmiş işlem fiyatlarını görebiliyor. Bu veri; galeriler, yetkili satıcılar, kurumsal ikinci el operasyonları ve araç yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor. Bu özellikler Türkiye’de ilk kez Cardata tarafından sunuluyor.

Ayrıca kullanıcılar, marka, model, segment, yakıt tipi ve motor tipi gibi birçok filtreyle Türkiye’nin en güncel sıfır kilometre araç fiyatlarına da mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Böylece Cardata Mobil, hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarında veriyle karar almayı destekleyen kapsamlı bir platform olarak öne çıkıyor” dedi.

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