ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın kalıcı barışa katkı sağlamasını temenni ederken, imza sürecine kadar olası sabotaj ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Anlaşmayı bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına önemli bir gelişme olarak nitelendiren Erdoğan, sürecin kalıcı huzur ve güven ortamına katkı sunmasını temenni etti.

Mutabakatın imzalanmasına kadar gerilimi artırabilecek açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, olası sabotaj girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran mutabakatına ilk mesaj: Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı

Erdoğan ayrıca, sürece katkı sağlayan ABD ve İran liderliklerine teşekkür ederken, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan ile diplomatik destek veren Katar ve Suudi Arabistan'ın çabalarını takdir etti. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran mutabakatına ilk mesaj: Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum.

Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan’a teşekkür ediyorum.

Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.

Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz.

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