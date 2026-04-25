Bakan Çiftçi, yeni güvenlik modelini duyurdu. Suçla mücadelede “proaktif” döneme geçildiğini vurgulayan Çiftçi, yapay zeka ve veri analizine dayalı sistemlerle suçun daha oluşmadan engelleneceğini söyledi. Okul güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş kapsamlı adımların devreye alındığını belirten Bakan, kırmızı bültenler, operasyon verileri ve sınır güvenliği konusunda da çarpıcı rakamlar paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda güvenlik anlayışında köklü bir değişime gidildiğini açıkladı.

Artık yalnızca işlenen suçların peşinden koşan değil, riski önceden tespit edip engelleyen bir modelin devreye alındığını vurgulayan Çiftçi, yeni dönemde yapay zeka ve veri temelli analizlerin güvenlik politikalarının merkezinde olacağını söyledi.

Toplantıda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşan Çiftçi, suçlunun tanımının dijitalleşen dünyada değiştiğini belirterek, Bakanlığın yeni "güvenlik paradigması"nı duyurdu.

Cinayet faillerinin yakalanması amacıyla ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaların işletildiğini vurgulayan Çiftçi, "262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 şahıs için ise süreç devam ediyor. Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir." ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizerek, "Dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeği hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş'ın Meksika üzerinden ABD'ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhal kırmızı bülten çıkardık. Bakanlık olarak sadece firarilerin değil soruşturma sürecindeki iddiaların da üzerine kararlılıkla giderek 17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma iddialarına yönelik mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Sürecin devamında kendisi görevden uzaklaştırılmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." diye konuştu.

Gülistan Doku soruşturmasında 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 mülkiye ve 2 polis müfettişinin daha görevlendirildiğini kaydeden Çiftçi, "Gülistan Doku dosyasında bugün gelinen noktayı yine bir valimiz, emniyet müdürümüz ve başsavcımız, koordineli olarak birlikte açmışlardır. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

OKULLARA GÖNDERİLEN GENELGE

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Çiftçi, "Meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik, okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge gönderdik.

Halihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan okul güvenliği toplantıları, artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacak, her okulda 'güvenlik kurulu' oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır." dedi.

"GÜVENLİK MODELİ"Nİ ANLATTI

Çiftçi, 7 basamaklı güvenlik modeli oluşturduklarını belirterek, "Risk ve tehdit analizleri yenilenecektir, fiziki güvenlik önlemleri artırılacaktır.

Erken uyarı sistemi ile olası risklere hızlı müdahale sağlanacaktır.

Toplum sağlığı merkezlerine takip görevi verilecektir.

Rehberlik-güvenlik koordinasyonu sağlanacaktır.

Bakanlıklar, koordineli çalışacaktır.

Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır." dedi.

Değişen dünya düzeninde suçla mücadelenin rotasını dijitalleşme ve yapay zeka ekseninde yeniden çizdiklerini anlatan Bakan Çiftçi, Bakanlığın yeni vizyonunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yeni bir 'güvenlik paradigması' ortaya koyuyoruz. Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz.

Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zeka, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz. Klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz.

İçişleri Bakanlığı olarak, akademik veriler ve stratejik analizlerle beslenen bu yeni paradigmayla sadece suçluyla değil suçu besleyen her türlü damarla mücadele ederek çocuklarımızı ve geleceğimizi güvence altına alıyoruz.

Sağlam veri olmadan doğru politika kurulamaz. Doğru analiz olmadan kalıcı sonuç alınamaz. Bu mücadele, yalnızca kamu kurumlarının omzunda taşınabilecek bir mücadele değildir."

YILIN İLK ÇEYREĞİNİN VERİLERİ

Çiftçi, 2026 yılının ilk çeyreğinde Interpol tarafından aranan 219 yabancı şüphelinin Türkiye'de yakalandığını, 47'sinin organize suç örgütü elebaşı veya üyesi olduğunu; kırmızı bültenle aranan 257 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, 58'inin organize suç örgütü elebaşı veya üyesi olduğunu söyledi.

Çiftçi, 16 Nisan'a kadar uyuşturucu nedeniyle 80 bin 960 olayın yaşandığını, düzenlenen operasyonların sayısının 15 bin 815 olduğunu anlattı.

Operasyonlar sonucu 13 bin 633 şüphelinin tutuklandığını belirten Çiftçi, 15 ton 700 kilogram kokain ve esrar gibi uyuşturucu madde, 44 milyon 100 bin uyuşturucu hap ile 40 bin kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.

Siber devriye kapsamında yılın ilk üç ayında suç unsuru tespit edilen 86 bin 937 şüpheli ile hesabın bulunduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, çevrim içi dolandırıcılık kapsamında 863, çevrim içi yasa dışı bahis kapsamında 386, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında 667, bilişim suçları kapsamında 141 ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında toplam 2 bin 72 operasyon yapıldığını anlattı.

Operasyonlarda 3 bin 93 kişinin tutuklandığını bildiren Bakan Çiftçi, "Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 bin 933 URL adresi engellendi. 27 bin 321 sosyal medya hesabı ile 28 bin 629 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı." dedi.

466 TERÖR OPERASYONU YAPILDI

Çiftçi, terör örgütlerine yönelik yılın ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlara ilişkin, "PKK terör örgütüne yönelik 466 operasyon yapıldı. Kesintisiz devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 bin 900 İHA'lı arama tarama faaliyeti gerçekleşti. 10 adet sığınak-barınak imha edildi. 83 terörist ikna yöntemi ile teslim oldu. Dini istismar eden örgütlerine yönelik 848, FETÖ'ye yönelik 889, DHKP/C, MLKP ve diğer sol örgütlere yönelik ise 246 operasyon yapıldı." dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ

ABD/İsrail-İran gerilimi bağlamında sınır güvenliği konusunda bilgi veren Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bölgede sükunetin sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir. Fiziki güvenlik altyapımız, teknolojik imkanlarımız, insan kaynağımız ve kurumsal koordinasyonumuzla sınır hattımızda güçlü bir hazırlık ve kontrol düzeyine sahibiz. Şu an itibarıyla sınır hattımızda herhangi bir arızi sorun bulunmamaktadır.

İran'dan ülkemize açılan Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarında son 10 gün verilerine göre sırasıyla yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 75 oranında azalış görülmektedir. Bu tablo, sınır kapılarımızda olağan dışı bir hareketlilik yaşanmadığını göstermektedir. İran'dan Türkiye'ye yönelik geçişler çok yakından takip edilmektedir. Türkiye, sınır güvenliğinde tedbiri önceden alan, sahayı anbean izleyen ve hiçbir zafiyete alan açmayan güçlü bir devlettir."

"HER OKULA 2 POLİS SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Çiftçi, okul güvenliğiyle ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 bin bekçinin bulunduğunu, bekçilerin gece dışında çalışma yetkisinin İçişleri Bakanı'na verildiğini ve bu yetkisini 81 il valisine devrettiğini, bekçilerin çalışma saatlerini belirleme yetkisinin artık valilerde olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluk alanına giriyor ama genel bütçeden okullara güvenlik görevlisi konusunda bir kadro verilebilir. Hizmet alımı şeklinde değerlendirilebilir yani istihdam edilebilir. Uzun zamandır yürürlükte olan okullarda mevcut risk analizine göre yılda iki kez toplantı yapılan bir uygulama var. Burada risk analizi, ağırlıklı olarak okulun bulunduğu semtteki sosyokültürel ve ekonomik ortama, asayiş olaylarına göre şekilleniyordu. Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı olay, bu risk analizine göre risksiz gruptaydı. Şimdi bu yeni düzenlemeyle, risk analizini sil baştan yapıyoruz. Risk faktörüne öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımı koyuyoruz."

Birinci ve ikinci derece riskli okullarda zaten polisin olduğunu belirten Çiftçi, "Üçüncü ve dördüncü derecede riskli olan okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var yani bir sorun olduğunda, problem olduğunda irtibata geçilen kişiler mevcut. Bir yandan okul polisimizle, bir yandan gece bekçilerimizle, onların çalışma saatlerini değiştirerek, güvenlik korucularımızla, belki Milli Eğitim Bakanlığına verilecek olan güvenlik kadrolarıyla bu iş biraz daha sürdürülebilir hale gelir ama mevcut haliyle bizim her okula iki polis vermemiz sürdürülebilir değil. Ülke genelinde 75 bin okul var. 150 bin kişiyi de orada çalıştırmamız, uzun vadede sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

POLİSLERE FAZLA MESAİ DÜZENLEMESİ

Bakan Çiftçi, polislerle ilgili soru üzerine, "Polis okullarındaki 10 bin adayımızın mezuniyetini iki ay öne aldık. Bu taze kanla birlikte 12/36'ya geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Fazla çalışma saatleri konusunda da Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık, 12/36'ya geçmemiz durumunda 2027 yılından itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenebileceği konusunda mutabakata vardık. Tabii Strateji Başkanlığının da onayını almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüme dikkat çekip çağrıda bulundu: Kampanyaları değerlendirin

POLİSLERE KİRA YARDIMI OLACAK MI?

Çiftçi, "Kira yardımı konusunda ise İstanbul Vali'mizle görüştüm. Polis Teşkilatına lojman olarak verilmek üzere İstanbul'dan daire almayı planlıyoruz, bunu ilk olarak oradan başlatacağız. Maaş eşitlemesi konusu, jandarmanın eskiden Genelkurmay'a bağlı askeri personel sayılmasından gelen bir durum. Şu an sadece İçişleri'ne bağlı bir kolluk kuvveti olmalarına rağmen eşitleme yapabilmek için kanuni düzenleme ve ciddi bütçe gerekiyor. İran Savaşı'nın bütçeye getirdiği yükleri de göz önünde bulundurunca bunun bu sene gerçekleşmesini çok mantıklı görmüyoruz." dedi.

