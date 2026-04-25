Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni'nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbul, bizim dünyaya açılan kapımız. İstanbul, bizim vizyon şehrimiz. İstanbul bizim göz bebeğimiz.

Bu muhteşem şehirde sizlerin karşısına yeni eserlerle, hizmetlerle, projelerle çıkmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerin bu teveccühüne mazhar olmayı, verdiğimiz sözleri tutmayı bizlere nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun diyorum. 500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

AK Parti olarak 23,5 yıldır şehirlerimizi abat etmenin, milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayretindeyiz. Çünkü biz İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizi merhum Turgut Cansever'in ifadesiyle Allah'ın cemal sıfatının tecelli ettiği yerler olarak görüyoruz.

Bilhassa şehirlerimizin altyapısını iyileştirmenin, depreme daha dirençli hale getirmenin samimi çabası içindeyiz. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm hamlelerimiz bu gayretlerimizin en somut tezahürleridir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.

Meseleyi sadece yeni konut üretimi olarak görmedik. Şehirlerimizin emniyetini sağlamak, riskli yapı stoğunu azaltmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşaat süreci, 125 binin proje süreci, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde toplam 264 bin bağımsız bölümün yapımı da yine kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde sürüyor. İstanbul 'un dönüşüm sürecini daha da hızlandırmak için yarısı bizden kampanyasını hayata geçirdik.

"İSTANBUL'UN GÜVENLİĞİ İÇİN YEGANE ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR"

Bugün itibariyle 316 bin bağımsız bölümü yarısı bizden kampanyasına dahil ettik. Kampanya kapsamında 83 bin bağımsız bölümde dönüşüm tamamlandı, 233 bin bağımsız bölümün ise proje ve inşa çalışmaları devam ediyor. Şu gerçeğin altını bugün bir kez daha çizmek durumundayım. İstanbul 'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, daha öncelikli bir gündemi yoktur.

GELİN BU KAMPANYALARI, BU FIRSATLARI DEĞERLENDİRİN

İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur. Onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Gelin bu kampanyaları, bu fırsatları değerlendirin.

Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Yapılanı karalamanın, hizmet edene, iş ve ticaret üretene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklı ise, ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Bizim gündemimizde İstanbul'la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var. İçi eurolarla dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var. Biz ister mahalli idarelerde ister genel seçimlerde olsun sandıktan çıkan iradeye milletin emaneti olarak bakıyoruz. Onlar ise belediyeleri adeta yağmalanacak bir ganimet olarak görüyor.

"MEHTER MARŞIMIZI PROTESTO EDECEK KADAR TARİH ŞUURUNDAN YOKSUN DURUMDALAR"

Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş. Trafik artık katlanılamaz hale gelmiş. En temel hizmetlerde aksamalar oluyormuş. Meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş. Onlar hiçbir ana muhalefet partisinin umurunda dahi değil. Milletin sadece gündeminden değil, aynı zamanda tarihinden de kopuklar. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu Mehter marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar çocuk bayramında çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek, Mehter marşımızdan bile cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil. Mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya'nın o meşhur şarkısındaki gibi nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor.

24 Ekim'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 100 yılın konut projesini devreye almış, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlattığımızı duyurmuştuk. 29 Aralık'ta start verdiğimiz kura çekimlerini 80 ilimizde nihayet erdirdik. Bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdığımız İstanbul'da hak sahiplerini belirleyeceğiz. Konutlarımızı devlet güvencesiyle 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak.

Kura çekiminin ardından temelleri atacak evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunlara ilaveten kiralık sosyal konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası