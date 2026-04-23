Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirmesine ilişkin "Özel'le görüşürüz neden görüşmeyelim, ana muhalefet partisi ile tabi görüşürüz. " ifadelerini kullandı. Terör Türkiye sürecine dair konuşan Erdoğan "Süreç gayet olumlu ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Erdoğan, resepsiyonda basın mensuplarının sorularına cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'le görüşme mesajı: Neden görüşmeyelim?

SÜREÇTE TIKANMA YOK!

Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair ise "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor. Tıkanan bir şey yok" sözlerine yer verdi.

BAHÇELİ: SÜREÇ ÇABUK OLMALI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli "Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Partiler raporlarını verdiler, yetkinin Meclis'te olması lazım" sözlerine yer verdi.

DEM HEYETİ'NE ZİYARET

Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda DEM Parti Heyeti’nin masasını ziyaret etti.

Heyettekilerle selamlaşan Erdoğan, DEM Parti Heyeti’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de bir araya geldi.

SARAN’LA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Resepsiyonda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile bir araya geldi. Erdoğan ve Saran bir müddet sohbet etti.

