Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi; yenilenen tasarımı, yapay zekâ destekli teknolojileri ve hibritleşen V8 motoruyla resmi olarak tanıtıldı. Yani Avrupa’da Maybach S-Serisi'nin V12 devri tamamen kapandı.

Mercedes-Benz, amiral gemisi S-Serisi'nin ardından, lüksü bir adım daha öteye taşıyan Maybach versiyonunu güncelledi. "Gerçek kalite köklerinden gelir" mottosuyla sahneye çıkan yeni model, hem geleneksel işçiliği hem de geleceğin dijital teknolojilerini aynı gövdede buluşturuyor.

Yeni Maybach S-Serisi, ilk bakışta büyüyen aydınlatmalı radyatör ızgarası ve yenilenen far imzasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca araçta bazı M logoları ve kaputun önündeki yıldız da artık aydınlatmalı oldu.

Mercedes-Maybach S-Serisi yenilendi: Avrupa'da V12 devri kapandı

Yeni jant tasarımlarında, tekerlek dönse bile dik duran Mercedes yıldızı opsiyonel olarak sunuluyor.

Maybach klasiği olan çift renkli gövde boyası, 150’den fazla renk seçeneği ve elle uygulanan ayırıcı çizgiyle kişiselleştirme imkanı sağlanıyor.

DEVASA EKRANLAR VE YAPAY ZEKA

Aracın içinde ise, konsolu boydan boya kaplayan MBUX Superscreen karşılıyor. Yeni nesil MB.OS işletim sistemi, sürücünün ve yolcuların alışkanlıklarını öğrenen gelişmiş bir yapay zekâya sahip.

14.4 inçlik orta ekran, 12.3 inç yolcu ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge panelinden oluşan üçlü ekran düzeni konsolu boydan boya kaplıyor. Arka koltuk yolcuları için de iki adet 13.1 inçlik tablet bulunuyor. "Hey Mercedes" komutuyla açılabilen sanal asistan ile ChatGPT 4o ve Google Gemini’a görevler verilebilecek.

MOTOR SEÇENEKLERİ

621 beygir güç üreten V12 motorlu S680 versiyonu Avrupa dışındaki ABD ve bazı pazarlarda sunulmaya devam edecek. Avrupa’da ise bu versiyonun yerini 604 beygirlik 4.0 litrelik çift turbo V8 motorlu S 580 alıyor.

S580e versiyonunda yer alan 21,96 kWh batarya aracılığıyla 98 km boyunca tamamen elektrikli olarak yol alabiliyor. Toplamda 577 beygir güç üreten versiyon sıralı altı silindirli benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiriyor.

Yenilenen Mercedes-Maybach S-Serisi, bugün Avrupa’da siparişe açıldı.

Türkiye’de Mercedes-Maybach S 580 4MATIC, 30 milyon TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

Özellik Açıklama Model Mercedes-Maybach S-Serisi Genel Motto "Gerçek kalite köklerinden gelir" Tasarım (Dış) Büyüyen aydınlatmalı radyatör ızgarası, yenilenen far imzası, aydınlatmalı M logoları ve kaput yıldızı, opsiyonel olarak tekerlek dönse bile dik duran Mercedes yıldızlı jant tasarımları. Kişiselleştirme (Dış) Çift renkli gövde boyası, 150'den fazla renk seçeneği, elle uygulanan ayırıcı çizgi. Teknoloji (İç) MBUX Superscreen, yeni nesil MB.OS işletim sistemi, gelişmiş yapay zeka. Ekran Düzeni 14.4 inç orta ekran, 12.3 inç yolcu ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli (konsolu boydan boya kaplayan üçlü ekran). Arka koltuk yolcuları için 2 adet 13.1 inç tablet. Sanal Asistan "Hey Mercedes" komutuyla aktifleşen, ChatGPT 4o ve Google Gemini entegrasyonu. Motor Seçenekleri (Avrupa Dışı) S680: 621 beygir güç üreten V12 motor. (ABD ve bazı pazarlar) Motor Seçenekleri (Avrupa) S 580: 604 beygir güç üreten 4.0 litrelik çift turbo V8 motor. Hibrit Versiyon S580e: 21,96 kWh batarya ile 98 km tamamen elektrikli menzil. Toplam 577 beygir güç. Sıralı altı silindirli benzinli motor ve elektrik motoru kombinasyonu. Pazara Sunulma (Avrupa) Bugün siparişe açıldı. Türkiye Fiyatı Mercedes-Maybach S 580 4MATIC için 30 milyon TL.

Haberle İlgili Daha Fazlası