Avrupa’nın en çok satan SUV modeli ünvanını elinde bulunduran Volkswagen T-Roc, tamamen yenilenen iç ve dış tasarımıyla Türkiye’de satışa sunuldu. İşte yeni T-Roc’un tüm teknik ayrıntıları ve Türkiye fiyatı…

İlk kez 2017 yılında yollara çıkan ve dünya genelinde 2 milyon adetten fazla üretilen Volkswagen T-Roc, ikinci neslinde hem görsel hem de teknik anlamda ciddi bir evrim geçirmiş durumda.

Yeni T-Roc, sadece estetik değil, işlevsellik anlamında da büyük adımlar atmış. Artık daha aerodinamik bir yapıya sahip olan modelin sürtünme katsayısı 0,29 Cd seviyesine indirilerek, bir önceki nesle göre yaklaşık yüzde 10’luk bir iyileşme sağlanmış.



Önceki nesle göre 12,2 cm uzayan gövde ve 2,8 cm artan aks mesafesi, özellikle arka koltuk yolcuları için çok daha ferah bir yaşam alanı sunuyor. Uzayan gövde sayesinde bagaj hacmi 30 litre artarak 475 litreye ulaşırken, arka koltukların katlanmasıyla 1.350 litrelik bagaj kapasitesine ulaşılıyor.

Yeni VW T-Roc Türkiye satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

HAFİF HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni T-Roc’un kalbinde, Volkswagen’in verimlilik odaklı 48 V hafif hibrit (eTSI) sistemine sahip 1.5 litrelik turboşarjlı motoru yer alıyor. 150 PS güç üreten bu ünite, rejeneratif frenleme sayesinde kazandığı enerjiyi lityum-iyon bataryada depoluyor.

“Süzülme modu” olarak adlandırılan bu özellik, yakıt tüketimini azaltırken emisyon değerlerini de düşürüyor. Ayrıca bu sistem, ilk hareket esnasında ve anlık ekstra güce ihtiyaç duyulan zamanlarda, yaklaşık 18 PS (14 kW) ekstra güç ve 56 Nm ek tork desteği sağlıyor.

Söz konusu hafif hibrit sistem sayesinde 100 km’de 0,5 litreye kadar ek yakıt tasarrufu elde edilebiliyor. Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi “ACTPlus” teknolojisi ile dört silindirli motor, gerekli durumlarda iki silindirini devre dışı bırakarak yakıt tüketimini minimuma indiriyor.

İkinci nesil T-Roc, Volkswagen’in en gelişmiş MQB platformu olan MQB Evo üzerine inşa edildi. MQB Evo mimarisi, Yeni T-Roc’un, aynı platformu paylaşan Golf, Passat, Tiguan ve Tayron modellerinde yer alan en güncel teknolojilerle uyumlu hale gelmesini de sağlıyor.

GELİŞMİŞ YARI OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMİ

Yeni T-Roc’un sınıfındaki en dikkat çekici yeniliklerden biri, gelişmiş Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” sisteminin sunulması. Travel Assist, zamanla sürücünün sürüş alışkanlıklarını öğrenerek aracı yalnızca şeridin tam ortasında tutmakla kalmıyor; tercih edilen sürüş stiline bağlı olarak sağ ya da sol çizgiye daha yakın bir konumda da aracı yarı otonom olarak ilerletebiliyor. Ayrıca sistem, virajlara uyum sağlayarak daha doğal ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güvenlik alanında öne çıkan bir diğer yenilik, Acil Durum Asistanı "Emergency Assist" sistemi. Sürücünün sağlık sorunu yaşaması veya tepki vermemesi durumunda devreye giren bu sistem, dörtlü ikazları yakarak aracın güvenli biçimde durmasını sağlıyor. Sistem ardından kapı kilitlerini ve iç aydınlatmaları açıyor ve çevredekilerin dikkatini çekip, yardıma çağırmak için kornayı aktif hale getiriyor. Bu sırada otomatik olarak 112 hattını arayıp, araç lokasyon bilgisini de gönderiyor.

ÜÇ FARKLI DONANIMLA SUNULUYOR

Yeni T-Roc, Life, Style ve R-Line donanım seviyeleriyle geliyor. 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10,3 inç bilgi ve eğlence sistemi ve 3 bölgeli tam otomatik klima giriş seviyesinde standart olarak sunuluyor. Ayrıca 17 inç Lima alüminyum jantlar, LED farlar, uzun far asistanı, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, akıllı park asistanı, geri görüş kamerası, park sensörleri ve adaptif hız sabitleyici “ACC” bulunuyor.

Style donanım seviyesinde ise Life donanıma ek olarak 12,9 inç bilgi ve eğlence sistemi, ısıtmalı ve masaj özellikli ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, IQ.LIGHT – LED Matrix farlar, dinamik uzun far asistanı ve panoramik açılır cam tavan ekleniyor. Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist”, Arka Trafik Asistanı ve Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi Style donanım seviyesinde sunulan teknolojiler arasında yer alıyor.

R-Line donanım seviyesinde ise Style’a ek olarak 18 inç jantlar, spor süspansiyonlar ve progresif direksiyon sistemi sunuluyor. R logolu direksiyon, R-Line tasarımlı tamponlar, siyah tavan döşemesi, paslanmaz çelik pedallar R-Line donanımın ayırt edici unsurları arasında.

TÜRKİYE FİYATI NE?

Volkswagen T-Roc Türkiye’de Life donanımda 2.648.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, lansmana özel yaklaşık 260.000 TL’lik indirim uygulanıyor.

Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2.648.000 TL 2.388.500 TL Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style 3.183.000 TL Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 3.287.000 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası