Toyota, crossover modeli C-HR'nin tamamen elektrikli yeni versiyonu C-HR+ modelini Avrupa pazarında satışa sundu. Bu yeni model, markanın elektrikli araç ürün gamındaki en uzun menzilli araç unvanını eline geçirdi.

Toyota, benzinli modelin elektrikli halefi olan yeni C-HR+'ın Avrupa genelindeki müşteri teslimatlarına başladı.

Yeni elektrikli araç, Toyota'nın crossover SUV modelinin üzerine inşa edilmiş olup, tamamen elektrikli bir güç aktarma sistemi, güncellenmiş tasarım ve modern teknolojiye sahip.

Toyota’dan 600 km menzilli elektrikli C-HR+: Avrupa’da satışa başladı

607 KİLOMETREYE VARAN MENZİL VE ÇİFT BATARYA SEÇENEĞİ

Yeni C-HR+, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor:

57.7 kWh Batarya: Önden çekişli (FWD) versiyonla sunulan bu seçenek, 167 HP güç üretiyor ve WLTP döngüsüne göre 458 km menzil sunuyor.

77 kWh Batarya: Bu büyük batarya ile donatılan önden çekişli model, 224 HP güç üretirken tam 607 km menzil gidebiliyor. Bu rakam, Toyota'nın bugüne kadarki en yüksek elektrikli menzil değeri olarak kayıtlara geçti.

PERFORMANS SEVENLER İÇİN AWD VERSİYONU

Dört tekerlekten çekiş (AWD) isteyen kullanıcılar için 77 kWh batarya ile kombine edilen performans versiyonu öne çıkıyor. Toplamda 343 HP güç sunan bu model, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 5.2 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca AWD versiyonu 1.500 kg çekme kapasitesine sahip. Bu versiyonunun menzili ise 548 km olarak açıklandı.

ŞARJ HIZI

150 kW DC hızlı şarj desteği sunan modelin bataryası %10'dan %80 doluluğa yaklaşık 28 dakikada ulaşıyor. Araçta -10 derece gibi düşük sıcaklıklarda bile menzil kaybı yaşanmaması için ısı pompası ve akıllı klima standart olarak sunuluyor.

Yeni nesil eTNGA platformu üzerine inşa edilen C-HR+, düşük ağırlık merkezi ve %30 artırılan gövde sertliği sayesinde daha dinamik bir sürüş vaat ediyor. Tasarımda ise Toyota'nın yeni "çekiç kafalı" (hammerhead) ön yüzü ve ızgarasız modern tasarımı dikkat çekiyor. Aracın boyu önceki nesle göre 17 cm uzayarak iç mekanda bZ4X seviyesinde bir genişlik sunuyor.

İÇ MEKAN VE FİYAT

İç mekanda, 14 inçlik devasa bir multimedya ekranı ve 7 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği kablosuz olarak sunuluyor. Aracın bagaj hacmi ise 416 litre.

Avrupa’da Mid, Mid+ ve High olarak üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan C-HR+'ın Almanya'da başlangıç fiyatı 38.990 euro olarak belirlenmiş.

Özellik Detay Model Toyota C-HR+ Pazara Giriş Avrupa genelinde müşteri teslimatları başladı. Geliştirme Benzinli modelin elektrikli halefi, Toyota'nın crossover SUV modeli üzerine inşa edildi. Güç Aktarma Sistemi Tamamen elektrikli Batarya Seçenekleri 57.7 kWh (Önden Çekişli): 167 HP güç, 458 km (WLTP) menzil.

77 kWh (Önden Çekişli): 224 HP güç, 607 km menzil (Toyota'nın bugüne kadarki en yüksek elektrikli menzil değeri).

77 kWh (Dört Çeker): 343 HP güç, 5.2 saniyede 0-100 km/sa hızlanma, 1.500 kg çekme kapasitesi, 548 km menzil. Şarj Hızı 150 kW DC hızlı şarj desteği, %10-%80 doluluk yaklaşık 28 dakika. Standart Özellikler Isı pompası ve akıllı klima (-10 derece gibi düşük sıcaklıklarda menzil kaybını önlemek için). Platform Yeni nesil eTNGA platformu. Tasarım Düşük ağırlık merkezi, %30 artırılmış gövde sertliği, Toyota'nın yeni "çekiç kafalı" ön yüzü, ızgarasız modern tasarım, önceki nesle göre 17 cm uzayan boy (bZ4X seviyesinde iç mekan genişliği). İç Mekan 14 inç multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği. Bagaj Hacmi 416 litre. Donanım Seviyeleri (Avrupa) Mid, Mid+, High. Başlangıç Fiyatı (Almanya) 38.990 euro.

Haberle İlgili Daha Fazlası