Dünyanın en lüks SUV modelleri arasında olan Rolls-Royce Cullinan, montaj hattındaki bir hata nedeniyle geri çağrılıyor. Marka, emniyet kemerini ilgilendiren bir cıvata sorunu nedeniyle bir süre arka koltukları kullanmamaları uyarısında bulundu.

Kusursuz işçiliğiyle tanınan Rolls-Royce, nadir görülen bir teknik aksaklıkla karşı karşıya. Yapılan testler sırasında fark edilen bir tıkırtı sesi, markayı geniş çaplı bir mühendislik incelemesine itti. İnceleme sonucunda, arka emniyet kemeri mekanizmasını sabitleyen bir cıvatanın fabrikada yeterince sıkılmamış olabileceği tespit edildi.

RİSK ALTINDAKİ MODELLER VE GÜVENLİK SORUNU

Geri çağırma, 27 Kasım 2019 ile 19 Kasım 2025 tarihleri arasında üretilen toplam 102 adet Cullinan modelini kapsıyor. Sorun sadece emniyet kemeriyle sınırlı değil, muhtemel bir çarpışma anında gevşek cıvata nedeniyle arka koltuk sırtlığının öne doğru katlanabileceği ve bagajdaki yüklerin yolcular için risk oluşturabileceği belirtiliyor.

ARKA KOLTUKLARI KULLANMAYIN

Şirket, araçların teknik servis tarafından kontrol edilip gerekli düzeltmeler yapılana kadar sahiplerinden arka koltuklarda seyahat etmemeleri ve bagaj bölmesinde herhangi bir eşya taşımamalarını istedi.

BİR KAZA YAŞANMADI

Rolls-Royce, şu ana kadar bu hata nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Sorunlu araçların sahiplerine Mayıs 2026 itibarıyla resmi bildirimler gönderilecek ve yetkili servislerde yapılacak tüm işlemler tamamen ücretsiz olacak.

