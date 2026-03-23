Güney Koreli otomobil devi Hyundai, kompakt SUV modeli Exter’in yenilenmiş versiyonunu resmi olarak tanıttı. Yaklaşık 6.200 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken araç, hem tasarımıyla hem de sunduğu teknolojik özelliklerle bütçe dostu SUV segmentinde dikkat çekiyor.

Hindistan merkezli olarak tanıtılan ve global pazarda büyük merak uyandıran Hyundai Exter, "herkes için SUV" felsefesiyle yola çıkıyor. Kompakt boyutlarına rağmen kaslı tasarımı ve zengin donanım seçenekleriyle öne çıkan model, özellikle genç kullanıcıları ve şehir içi pratiklik arayan aileleri hedefliyor.

Yeni Hyundai Exter, ön kısmında yer alan "H" formlu LED gündüz farları, karakteristik bir imza oluştururken, geniş radyatör ızgarası ve gümüş renkli koruma plakaları araca gerçek bir arazi aracı (SUV) ruhu katıyor. Yaklaşık 3.8 metre uzunluğa sahip olan araç, tavan rayları, kanat tipi spoyler ve şişkin çamurluklarıyla kompakt yapısını güçlü bir duruşla destekliyor.

Paylaşılan verilere göre 3830 mm uzunluk, 1723 mm genişlik ve 1643 mm yüksekliği bulunan araç, sınıfının en yüksek ve 2450 mm ile sınıfının en uzun dingil mesafesine sahip. İç mekanda ise lacivert ve gri çift tonlu kabin tasarımı, segmentinde bir ilk olan metal pedallar, sportif altı kesimli direksiyon ve 3D karbon desenli ön konsol kullanıcıları karşılıyor. Standart modelde 391 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

Yine sınıfında ilk olan akıllı araç kamerası (dashcam), kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay, arka yolcular için Type-C USB bağlantı noktası, güncellenebilir harita altyapısı 8 inçlik dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneliyle birlikte sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yenilenen Exter, 83 beygir güç ve 113 Nm tork üreten 1.2 litrelik dört silindirli Kappa benzinli motorla yoluna devam ediyor. Model, 5 ileri manuel ya da 5 ileri AMT (yarı otomatik) şanzımanla alınabilecek. Ayrıca fabrika çıkışlı CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) seçeneği de mevcut. Bu model 69 beygir güç ve 95 Nm tork üretiyor.

EKONOMİK FİYATLAR

Hindistan’da üretilen modelin yaklaşık 6.200 dolarlık (275 bin TL) başlangıç fiyatı bulunuyor. En üst donanımda ise fiyatı 10.000 dolara (443 bin TL) çıkıyor.

