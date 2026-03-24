Lynk & Co, Çin pazarında mevcut olan Z10 modelinin yerini alacak olan ve daha agresif bir tasarıma sahip yeni yüksek performanslı elektrikli sedanı 10+ modelini resmi olarak duyurdu.

Çin’den 912 beygirlik elektrikli sedan

PERFORMANS VERİLERİ

Z10’un daha sportif bir versiyonu olan model 680 kW (912 beygir) güç değeriyle dikkat çekiyor. Geely'ye ait Quzhou Jidian’ın geliştirdiği iki elektrik motoru bulunan sistemde, ön aksta 310 kW (416 hp) güç üreten asenkron motor, arka aksta ise 370 kW (496 hp) güç üreten senkron motor bulunuyor.

Aracın maksimum hızı 240 km/s olarak açıklandı. Henüz 0-100 km/s süresi resmiyet kazanmasa da, benzer altyapıya sahip araçlar baz alınarak 2.8 saniye civarında olması bekleniyor.

Aynı güç kombinasyonunu Zeekr 001’de kullanıyor. Araçla ilgili batarya bilgisi henüz verilmedi ama Zeekr 001’de de kullanılan 95 kWsa LFP ve 103 kWsa NMC batarya seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Henüz kesinleşmemekle birlikte aracın 900V yüksek voltaj sistemini desteklemesi de bekleniyor.

SPORTİF DIŞ TASARIM

Dış tasarımıyla diğer modellerden ayrılan araçta, sportif tamponlar, yan etekler ve bagaj kapağına monte edilmiş büyük bir arka spoyler bulunuyor. Ayrıca yarı gizli kapı kolları, çerçevesiz aynalar, tavanda bulunan LiDAR sensörü ve 21 inç jantlarla dikkat çekiyor.

Aracın, 5050 mm uzunluğu, 1966 mm genişliği ve 1468 mm yüksekliği var. Aks mesafesiyse 3005 mm.

Lynk & Co 10+'ın, LiDAR sensörü, üç adet milimetre dalga radarı, 11 kamera, 12 ultrasonik sensör ve 254 TOPS değerinde Nvidia Drive Orin çipi içeren G-Pilot H5 destekli sürüş sistemini sunacağı açıklandı.

Özellik Detay Model 10+ Üretici Lynk & Co Segment Elektrikli sedan Güç 680 kW (912 beygir) Motor Yapısı Çift elektrik motoru Ön Motor 310 kW (416 hp) asenkron motor Arka Motor 370 kW (496 hp) senkron motor Maksimum Hız 240 km/s 0-100 km/s ~2.8 saniye (tahmini) Platform Benzeri Zeekr 001 Batarya (beklenen) 95 kWsa LFP / 103 kWsa NMC Voltaj Sistemi 900V (beklenen) Uzunluk 5050 mm Genişlik 1966 mm Yükseklik 1468 mm Aks Mesafesi 3005 mm Jant 21 inç Tasarım Özellikleri Sportif tamponlar, yan etekler, büyük arka spoyler Ek Tasarım Yarı gizli kapı kolları, çerçevesiz aynalar Sensörler LiDAR, 3 mm dalga radarı, 11 kamera, 12 ultrasonik sensör Sürüş Sistemi G-Pilot H5 İşlemci Nvidia Drive Orin (254 TOPS)

