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Mercedes-Benz Maybach’ın üstü açıldı: SL 680 Monogram

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mercedes-Benz Maybach’ın üstü açıldı: SL 680 Monogram

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Kaliforniya’da özel bir etkinlikte tanıtılan Mercedes Maybach SL 680 Monogram Serisinin, resmî açıklama ile özel siparişle Türkiye’de de satışa sunulacağı duyuruldu

Maybach markasının tarihindeki en sportif model olarak dikkat çeken araç, dış ve iç mekân için renklerin ve malzemelerin benzersiz kombinasyonuyla görenleri şaşırtıyor.

Araçta sekiz silindirli 430 kW (585 hp) gücündeki 4,0 litrelik biturbo motor ve ona uygun gaz pedalı özelliklerine sahip yumuşak vites geçişi sağlayan 9G TRONIC otomatik şanzıman yer alıyor. Öte yandan otomobilde gürültüyü optimize eden bir egzoz sistemi, kapsamlı bir yalıtım ve konfor odaklı bir süspansiyon sistemi yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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