Motosiklet satışlarında dev artış! İki tekerde yeni bir rekor yükleniyor

Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla oranla paralel bir satış grafiği izlerken motosiklet satışlarında ilk 7 aylık dönemde yüzde 31,7, temmuz ayında ise yüzde 27,9 oranında artış kaydedildi.

Akaryakıtta gece yarısı çifte değişim! Bir zam bir de indirim geldi.... Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Akaryakıtta gece yarısı çifte değişim! Bir zam bir de indirim geldi.... Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

ALİ ÇELİK'İN HABERİ- Motosiklet satışlarında artış hız kesmeden devam ediyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından yayınlanan rapora göre 2024 Ocak-Temmuz takvimini kapsayan yılın ilk 7 aylık döneminde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, geçen yıl yüzde 31,7 oranında arttı. 2024 Ocak-Temmuz aylarında toplam 695.403 adet tescil yapılırken, 2023 Ocak-Temmuz aylarında ise toplamda sadece 527.867 adet motosiklet tescili yapılmıştı. Temmuz ayında ise 129.851 adetlik tescil sayısına ulaşılırken 2023’te kayıtlara geçen bir aylık topam satış 101.559 adet olmuştu. Bu verilere göre sadece temmuz ayındaki artış ise yüzde 27,9 oranında.

KÜÇÜK HACİM ÖNDE

Yayınlanan rapora göre motosiklet satışlarında yoğunluk 250cc’lik hacmin altında yaşanıyor. Toplam satışları yüzde 77’lik oranla domine eden bu sınıfı, ikinci sırada yüzde 19’luk oranda 250cc üstü takip ediyor. MOTED raporunda yer alan dataları detaylı incelediğimizde ise toplam pazarda yüzde 30 oranla 50 cc, yüzde 1 oranla 50 ila 100 cc, yüzde 32 oranla 100 ila 125 cc tercih edildiğini görüyoruz. 125 ila 250 cc grubu yüzde 14, 250-500 cc arası yüzde 2, 500 ila 700 cc grubu modeller yüzde 1 ve 700 cc üstü yüzde 1 oranında toplam pazarda yer buluyor.

MUĞLA İLK SIRADA

Yılın ilk yedi aylık döneminde motosiklet satışlarının neredeyse yarısı 15 ilde gerçekleşmiş durumda. Geçen yıl tescil adetlerine yakın seyreden il sıralamasında nüfusa oranına göre dağılıma göre yine Muğla ilk sırada. 1.021.141 adetlik nüfus kaydına göre 25.319 adet tescilin gerçekleştiği ilde motosiklet satış oranı nüfusa göre yüzde 26,4 oranında. 92 bin 707 adetlik satışla ilk sırada yer alan İstanbul ise 15.840.900 nüfus kaydına göre listede yüzde 4,6 ile 47’nci sırada yer alıyor.

YOĞUNLUK ARTIYOR

MOTED raporuna göre temmuz ayında 279 bin 615 adet taşıt trafiğe kayıt yaptırırken; bu adetlere göre bir önceki aya oranla adet bazında artış yüzde 39,3 seviyesinde. Sınıf dağılımında ise otomobiller yüzde 43,7 oranla öne çıkarken motosiklette yaşanan bir önceki aya oranla tescil artışı yüzde 30,3 seviyesinde.

İKİNCİ ELDE TAŞLAR YERİNE OTURACAK

Doğrulanmış ilan düzenlemesi konuttan sonra otomotivde de devreye alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyla ilgili açıklamasında galericileri işaret ederek “Sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak” diye konuştu. Konuyla ilgili gazetemizin sorularını cevaplayan Osmanoğlu Otomotiv yöneticisi Ebubekir Alkılıç bu ve benzeri uygulamaların her zaman bu işin ticareti ile uğraşanlara kolaylıklar sağlayacağını belirterek “Biz kanun çıkar çıkmaz 2020’de yetki belgemizi aldık. O zaman yetki belgesi olmayanlar araç satamayacak denilmişti. Bugüne kadar bir değişim olmadı. Yetki belgesi olmadan, iş yeri çalışma ruhsatı olmadan piyasada yer alan bir sürü insan var. İlan siteleri onaylanmış adres ve yetki belgesi sormaya başlayınca işin ciddiyeti anlaşıldı. Hem bireyselde hem ticaride çok fazla yanıltıcı ilan var maalesef. Yeni uygulama sayesinde daha taşlar yerine oturacak, köpük ilanlar hızlı bir şekilde tarihe karışacak ve piyasa netlik kazanacak” dedi.