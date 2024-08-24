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Haberler > Ekonomi > Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı! Uygulama 15 Eylül'de başlıyor

Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı! Uygulama 15 Eylül'de başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Otomobilde doğrulanmış ilan dönemi geldi çattı! Uygulama 15 Eylül&#039;de başlıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi maksadıyla başlatılan “doğrulanmış ilan” düzenlemesi, konuttan kısa süre sonra otomotiv ilanları için de devreye giriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül’de devreye alınacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile yetki belgesi olmayan galericilerin ilan girişi yapamayacağına dikkati çekerek “Yetki belgesine sahip galerici ilana konu taşıt sahibi tarafından EİDS üzerinden ilan yayımlanmadan önce yetkilendirilecek.

Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla, sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesi bulunmayan galeriler tarafından ilan girişi yapılamayacak” diye konuştu. İlan vermek isteyen vatandaşların da EİDS’e yönlendirileceğini ifade eden Bolat “Sistem entegrasyonları sayesinde ilana konu taşıtın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak” dedi.

Otomotiv sektöründe yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere Bakanlıkça bugüne kadar yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktaran Bolat, söz konusu düzenlemeyle gerçeğe aykırı veya yanıltıcı ilanların önüne geçilerek spekülatif fiyat artışlarını önlenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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