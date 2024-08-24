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200 bin TL'ye modifiye etti! 1988 model aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
200 bin TL&#039;ye modifiye etti! 1988 model aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de bir otomobil tutkunu 1988 model aracını yaptığı modifiye ile bambaşka bir görünüme kavuşturdu. 200 bin TL harcayan vatandaş, 36 yaşındaki aracına "sunroof" bile yaptırdı.  

Kırşehir'de, otomobil tutkunu olan Asım Kölün, 88 model Renault marka otomobiline 200 bin TL harcayarak modifiye yaptı. Aracın motorunun güçlendirilmesi yanı sıra iç tasarım ve açılır tavan da yaptıran Kölün, "Otomobil 88 model. Sunroof ve ses sitemi takılarak jantlar değiştirildi. Direksiyon ise BMW marka otomobile ait" dedi.

200 bin TL'ye modifiye etti! 1988 model aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor - 1. Resim

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM" 

Aracın göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu aktaran Kölün açıklamasında, "Kırşehir'de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu. Otomobil binicisiyim, şu anda satmayı düşünmüyorum ama değerini veren olursa da düşünürüm. Eski model araçların modifiye işlemleri güzel oluyor. Eksiklikler noktasında camların otomatik olması ve rüzgarlıkları kaldı" diye konuştu.

200 bin TL'ye modifiye etti! 1988 model aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor - 2. Resim

OTOMOBİL DİKKAT ÇEKİYOR 

Klasikleşen otomobili bir tutkuyla modifiye yaptıran Kölün, aracın estetik olarak da bir görünüme kavuştuğunu düşündüğünü belirtirken, otomobil de tutkunları için şehirde dikkat de çekiyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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