Akaryakıtta gece yarısı çifte değişim! Bir zam bir de indirim geldi.... Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek indirim haberleri üst üste geliyor. Benzinin litresinde yapılan indirimin ardından motorine de indirim geldi. LPG'ye ise zam yapıldı. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Aracı olanlar dikkat! Zorunlu trafik sigortasına zam geldi, kim ne kadar ödeyecek?

Aracı olanlar dikkat! Zorunlu trafik sigortasına zam geldi, kim ne kadar ödeyecek?

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş araç sahiplerine çifte müjdeyi beraberinde getirdi. Benzinin litresinde yapılan 1 lira 46 kuruşluk indirimin ardından motorine de indirim geldi. LPG (Otogaz) da ise Temmuz ayından sonra ilk kez zam yapıldı.

ÖNCE BENZİN ŞİMDİ DE MOTORİN

Benzinin litresinde dün gece yarısı indirime gidilmişti. 1 lira 46 kuruşluk indirimin ardından benzinin litresi yeniden 43 TL civarına gerilemişti. İndirimin ardından motorin de araç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Motorine beklenen 0.79 kuruşluk indirim saat 00:00 itibarıyla pompaya yansıdı. İndirimle İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litresi ortalama olarak 43 TL seviyesine indi.

LPG'YE ZAM GELDİ

Benzin ve motorinin aksine LPG'ye ise zam geldi. Temmuz ayında ÖTV'deki artışla 23 TL seviyesine çıkan LPG'ye 0.42 zam yapıldı. Zam sonrası LPG'nin litresi 23.50 TL seviyesine yükseldi.

İşte 23 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (AVRUPA)

Benzin: 43,20 TL

Motorin: 43.03 TL

LPG (Otogaz): 23,65 TL

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (ANADOLU)

Benzin: 43,09 TL

Motorin: 42,96 TL

LPG (Otogaz): 23,11 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,51 TL

Motorin: 43,44 TL

LPG (Otogaz): 23,66 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44,01 TL

Motorin: 43,96 TL

LPG (Otogaz): 23,41 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.