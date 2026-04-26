ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşlarında yakında büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti. Trump, "İran konusunda görüştüğümüz bazı kişiler makul, diğerleri değil. NATO bizim yanımızda değildi" şeklinde konuştu. Trump ayrıca Tahran'ı "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" sözleri ile tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından İran ile devam eden savaşa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

İran savaşı yakında sona erecek ve biz büyük bir zafer kazanacağız.

İran konusunda görüştüğümüz bazı kişiler makul, diğerleri değil. İran görüşmek istiyorsa bizi arayabilir.

İranlı liderler çok tuhaf, bazen kiminle muhatap olduğunuzu hiç bilemiyorsunuz.

İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı.

NATO, İran konusunda bizim yanımızda değildi.

İngiltere savaştan sonra gemi göndereceğini söyledi, bu iyi değil.

Beyaz Saray muhabirler yemeğinde silahlı saldırı yaptığı iddia edilen şüpheli bulunduğu yerde durduruldu, balo salonuna hiç yaklaşamadı. Beyaz Saray muhabirleri yemeğinin bulunduğu salonun güvenliğini sağlamak zor. Beyanlarına bakıldığında saldırgan hastalıklı bir adammış.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik bir soruya cevabında, "Yardım ediyor olabilirler ama çok fazla ettiklerini sanmıyorum. Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım, biz de insanlara yardım ediyoruz. Ukrayna'ya yardım ettik, bunu bu kadar kapsamlı yapmamalıydık" dedi.

