Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacakları dev derbi öncesinde hakem ataması ve sarı lacivertli oyuncular hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

"Tek isteğimiz kazanmak üzerine"

Kazanmak için sahada olacaklarını söyleyen Okan Buruk, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz. Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine." diye konuştu.

"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE ÇOK GEÇTİ"

Yasin Kol'un maça atanması hakkında konuşan Buruk, "İyi bir maç olsun. Bunu hep istiyoruz. Çok fazla hakem konuşuldu. Hakem maçın önüne çok geçti. Bunu kimse istemiyor, kimse temenni etmiyor. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor. Bu tür hatalı atamalar yapılabilir, doğru yanlış tartışılır atamalar. Hepsini silip bugün çıkıp mücadele vermemiz gerekiyor." dedi.

"ÇOK FAZLA PROVOKASYONA AÇIK OYUNCU VAR RAKİP TAKIMDA"

Fenerbahçeli oyuncular hakkında konuşan Buruk, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

