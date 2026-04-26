Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi değerlendirmeler yaptı.

"AKLIMIZ ÇOK TEMİZ VE NET OLMALI"

Derbiye hazır olduklarını kaydeden Tedesco, "Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz." diye konuştu.

"ASENSİO HAZIR DEĞİL"

Sakatlıktan dönen İspanyol yıldız Asensio'nun durumu hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Marco Asensio hazır değil." dedi.

